Deploy Sim Studio in one click installation.
Open-source visual platform for building and deploying AI agent workflows without extensive coding.
Wybierz plan VPS dla Sim Studio
KaÅ¼dy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze wiÄ™cej
Co moÅ¼esz zbudowaÄ‡ z Sim Studio
Sim Studio is an open-source platform for building and deploying AI agent workflows through an intuitive canvas-based interface. It eliminates the need for deep ML expertise by letting you connect agents, tools, and data blocks visually â€” going from idea to production AI automation in minutes rather than weeks.
Self-hosting Sim Studio on your VPS keeps your proprietary data and AI configurations off third-party servers. The platform integrates with OpenAI, Claude, Groq, and local Ollama models, and includes a built-in pgvector database for knowledge base creation â€” giving your team a complete AI workflow engine under your full control.
GÅ‚Ã³wne cechy Sim Studio
Visual Workflow Builder
Drag-and-drop canvas lets you connect agents, tools, and blocks to design complex AI automations without writing code.
Multi-Model Support
Connect to OpenAI, Claude, Groq, or local Ollama models from a single interface, switching providers without reworking your workflows.
Vector Knowledge Bases
Upload documents and generate embeddings stored in pgvector, giving your agents accurate context-aware retrieval for specialized tasks.
Real-Time Execution
WebSocket-based updates deliver live workflow execution feedback, so you can monitor and debug agent runs as they happen.
Built-In Copilot
Natural language Copilot generates nodes and fixes errors automatically, accelerating workflow creation for non-technical team members.
Dlaczego warto uruchomiÄ‡ Sim Studio na Hostinger
Uruchom jednym klikniÄ™ciem
Uruchom swojÄ… aplikacjÄ™ natychmiast dziÄ™ki wstÄ™pnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez rÄ™cznej instalacji i skomplikowanych krokÃ³w konfiguracyjnych.
BezpieczeÅ„stwo, na ktÃ³rym moÅ¼esz polegaÄ‡
ChroÅ„ swoje aplikacje dziÄ™ki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciÄ…gÅ‚emu monitorowaniu.
Wbudowany menedÅ¼er Docker
Uruchamiaj i zarzÄ…dzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. WdraÅ¼aj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z Å‚atwoÅ›ciÄ….
Uruchom jednym klikniÄ™ciem
Uruchom swojÄ… aplikacjÄ™ natychmiast dziÄ™ki wstÄ™pnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez rÄ™cznej instalacji i skomplikowanych krokÃ³w konfiguracyjnych.
BezpieczeÅ„stwo, na ktÃ³rym moÅ¼esz polegaÄ‡
ChroÅ„ swoje aplikacje dziÄ™ki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciÄ…gÅ‚emu monitorowaniu.
Wbudowany menedÅ¼er Docker
Uruchamiaj i zarzÄ…dzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. WdraÅ¼aj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z Å‚atwoÅ›ciÄ….
Hosting Docker VPS, na ktÃ³ry moÅ¼esz liczyÄ‡
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostÄ™pnoÅ›Ä‡ jest stale na najwyÅ¼szym poziomie, dziÄ™ki czemu moja strona dziaÅ‚a pÅ‚ynnie. Za kaÅ¼dym razem, gdy potrzebowaÅ‚em pomocy, ich zespÃ³Å‚ wsparcia technicznego byÅ‚ szybki, kompetentny i naprawdÄ™ pomocny.
Wszystko dziaÅ‚a pÅ‚ynnie i Å›wietnie z Hostinger â€“ chatbot AI + czat z czÅ‚owiekiem, jeÅ›li AI nie moÅ¼e rozwiÄ…zaÄ‡ problemu. A VPS? Po prostu ogieÅ„ â€“ Å¼adnych wahaÅ„. DziÄ™ki dla zespoÅ‚u deweloperÃ³w i wszystkich zaangaÅ¼owanych. Tak trzymaÄ‡ ðŸš€
Wreszcie firma hostingowa VPS, ktÃ³ra robi to dobrze! Dobre ceny. DoskonaÅ‚y panel, ktÃ³ry szanuje czas uÅ¼ytkownikÃ³w. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. NiezawodnoÅ›Ä‡. SolidnoÅ›Ä‡ w kaÅ¼dym calu.
SkontaktowaÅ‚em siÄ™ z pomocÄ… technicznÄ… Hostinger po utracie dostÄ™pu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wraÅ¼eniem. Kodee i Mohammad z zespoÅ‚u wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokÅ‚adni.
Wielkie podziÄ™kowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziÄ™kujÄ™ Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze dziaÅ‚a. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy siÄ™ nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usÅ‚ug, z ktÃ³rych korzystam. Nie jest tak droga jak niektÃ³re miejsca z naprawdÄ™ Å›wietnymi konfiguracjami VPS i cenami.