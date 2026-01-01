Wdróż Cap jednym kliknięciem.
Zorientowana na prywatność alternatywa open source dla CAPTCHA, wykorzystująca dowód pracy zamiast wizualnych łamigłówek — bez śledzenia, bez plików cookie, bez zewnętrznych wywołań.
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Co możesz zbudować z Cap
Cap to lekka alternatywa dla CAPTCHA o otwartym kodzie źródłowym, która chroni formularze i interfejsy API przed botami, wykorzystując dowód pracy zamiast wizualnych łamigłówek. Zamiast prosić użytkowników o identyfikację świateł drogowych lub przejść dla pieszych, Cap uruchamia ciche wyzwanie SHA-256 w WebAssembly — rozwiązując je w milisekundach dla prawdziwych użytkowników, jednocześnie sprawiając, że automatyczne przesyłanie jest kosztowne obliczeniowo dla botów. Nie są ustawiane żadne pliki cookie, nie są zbierane żadne dane behawioralne, a żadne żądania nie opuszczają Twojego serwera.
Samodzielne hostowanie Cap na własnym serwerze VPS daje Ci pełną kontrolę nad ochroną przed botami, bez opłat za weryfikację i bez zależności od usług takich jak Google reCAPTCHA czy Cloudflare Turnstile. Panel administracyjny zapewnia analizę wyzwań i zarządzanie kluczami witryny.
Główne cechy Cap
Wyzwania Dowodu Pracy
Obliczenia SHA-256 odbywają się w tle w WebAssembly, czyniąc ochronę przed botami niewidoczną dla prawdziwych użytkowników, jednocześnie podnosząc koszt zautomatyzowanych ataków.
Zero śledzenia
Nie są ustawiane żadne pliki cookie, nie są zbierane żadne odciski behawioralne i żadne dane nie są wysyłane na serwery stron trzecich — w pełni zgodne z RODO już w fazie projektowania.
Panel nawigacyjny administracji
Monitoruj wskaźniki ukończenia wyzwań, zarządzaj kluczami witryny i przeglądaj metryki aktywności botów za pośrednictwem wbudowanego panelu analitycznego.
Lekki widżet
Widżet po stronie klienta waży tylko ~20KB, co dodaje znikomą wagę strony do każdej witryny lub aplikacji, która go osadza.
Projektowanie API-First
Weryfikuj tokeny wyzwania po stronie serwera za pomocą prostego REST API, czyniąc Cap integrowalnym z dowolnym językiem lub frameworkiem.
Dlaczego warto uruchomić Cap na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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