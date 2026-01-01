Cap to lekka alternatywa dla CAPTCHA o otwartym kodzie źródłowym, która chroni formularze i interfejsy API przed botami, wykorzystując dowód pracy zamiast wizualnych łamigłówek. Zamiast prosić użytkowników o identyfikację świateł drogowych lub przejść dla pieszych, Cap uruchamia ciche wyzwanie SHA-256 w WebAssembly — rozwiązując je w milisekundach dla prawdziwych użytkowników, jednocześnie sprawiając, że automatyczne przesyłanie jest kosztowne obliczeniowo dla botów. Nie są ustawiane żadne pliki cookie, nie są zbierane żadne dane behawioralne, a żadne żądania nie opuszczają Twojego serwera.

Samodzielne hostowanie Cap na własnym serwerze VPS daje Ci pełną kontrolę nad ochroną przed botami, bez opłat za weryfikację i bez zależności od usług takich jak Google reCAPTCHA czy Cloudflare Turnstile. Panel administracyjny zapewnia analizę wyzwań i zarządzanie kluczami witryny.