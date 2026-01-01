slskd to nowoczesny, otwarty klient dla sieci peer-to-peer Soulseek, dostarczany w całości za pośrednictwem responsywnego interfejsu webowego. Zastępuje on starsze klienty desktopowe Soulseek samodzielnie hostowanym serwerem, do którego można uzyskać dostęp z dowolnej przeglądarki, umożliwiając wyszukiwanie i pobieranie muzyki, plików bezstratnych i innych treści udostępnianych przez miliony użytkowników Soulseek przez całą dobę — nawet gdy Twój komputer stacjonarny jest wyłączony.

Samodzielne hostowanie slskd na VPS oznacza, że Twoje pobieranie działa nieprzerwanie w tle bez obciążania lokalnej maszyny. Wszystkie ustawienia są zarządzalne za pośrednictwem wbudowanego interfejsu webowego lub zdalnego pliku konfiguracyjnego YAML, dając Ci pełną kontrolę nad udostępnionymi katalogami, kolejkami pobierania, limitami transferu i uprawnieniami użytkowników.