Wdróż slskd jednym kliknięciem.
Klient internetowy o otwartym kodzie źródłowym dla sieci wymiany muzyki i plików peer-to-peer Soulseek.
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Co możesz zbudować z slskd
slskd to nowoczesny, otwarty klient dla sieci peer-to-peer Soulseek, dostarczany w całości za pośrednictwem responsywnego interfejsu webowego. Zastępuje on starsze klienty desktopowe Soulseek samodzielnie hostowanym serwerem, do którego można uzyskać dostęp z dowolnej przeglądarki, umożliwiając wyszukiwanie i pobieranie muzyki, plików bezstratnych i innych treści udostępnianych przez miliony użytkowników Soulseek przez całą dobę — nawet gdy Twój komputer stacjonarny jest wyłączony.
Samodzielne hostowanie slskd na VPS oznacza, że Twoje pobieranie działa nieprzerwanie w tle bez obciążania lokalnej maszyny. Wszystkie ustawienia są zarządzalne za pośrednictwem wbudowanego interfejsu webowego lub zdalnego pliku konfiguracyjnego YAML, dając Ci pełną kontrolę nad udostępnionymi katalogami, kolejkami pobierania, limitami transferu i uprawnieniami użytkowników.
Główne cechy slskd
Interfejs Webowy
Zarządzaj wyszukiwaniami, pobieraniem i transferami z dowolnej przeglądarki bez instalowania klienta desktopowego.
Ciągłe pobieranie w tle
Działa jako trwały serwer, dzięki czemu pobieranie z kolejki zostanie ukończone, nawet gdy Twoja lokalna maszyna jest wyłączona.
Zdalna konfiguracja
Dostosuj wszystkie ustawienia na żywo za pośrednictwem interfejsu użytkownika sieci web lub edytując plik konfiguracyjny YAML zdalnie bez ponownego uruchamiania.
Zarządzanie kolejką transferu
Monitoruj kolejki wysyłania i pobierania, ustawiaj limity prędkości i priorytetyzuj transfery z jednego pulpitu nawigacyjnego.
Kontrole użytkownika i udostępniania
Zdefiniuj, które katalogi udostępnić, ustaw uprawnienia dla poszczególnych użytkowników i zarządzaj tym, kto może przeglądać lub pobierać Twoje pliki.
Dlaczego warto uruchomić slskd na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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