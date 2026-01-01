Wdróż Flowise jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowa platforma low-code do tworzenia przepływów orkiestracji LLM i agentów AI z wizualnym interfejsem przeciągnij i upuść.
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Co możesz zbudować z Flowise
Flowise to otwartoźródłowa platforma low-code, która sprawia, że tworzenie zaawansowanych aplikacji AI jest dostępne dla programistów i zespołów bez zaawansowanej znajomości kodowania. Jej wizualny interfejs „przeciągnij i upuść” pozwala Ci łączyć modele językowe, wektorowe bazy danych, systemy pamięci i zewnętrzne narzędzia w spójne przepływy pracy. Flowise obsługuje modele OpenAI, Anthropic, Google oraz modele open-source, co czyni ją elastyczną dla różnorodnych zastosowań AI, od chatbotów po aplikacje RAG i autonomiczne agenty.
Samodzielne hostowanie Flowise na Twoim VPS daje Ci pełną kontrolę nad Twoimi przepływami pracy AI, danymi konwersacji i zintegrowanymi bazami wiedzy. Możesz łączyć się z wewnętrznymi bazami danych i API, do których platformy chmurowe nie mają dostępu, i konfigurować zasoby specjalnie dla Twoich obciążeń LLM bez opłat za każde wywołanie API lub obaw o prywatność danych.
Główne cechy Flowise
Kreator wizualnego przepływu
Interfejs "drag-and-drop" do składania złożonych potoków AI z gotowych węzłów bez pisania kodu orkiestracji.
Wsparcie RAG
Wbudowane możliwości generowania wspomaganego wyszukiwaniem z integracją z bazą danych wektorowych do tworzenia aplikacji AI opartych na wiedzy.
Obsługa wielu LLM
Połącz się z OpenAI, Anthropic, Google, Cohere i lokalnymi modelami open-source z jednego ujednoliconego interfejsu.
Agent Frameworki
Twórz autonomiczne agenty AI, które używają narzędzi, rozumują w zadaniach wieloetapowych i utrzymują pamięć konwersacyjną między sesjami.
Integracja API
Udostępnij dowolny przepływ jako punkt końcowy API, aby osadzić możliwości AI bezpośrednio w Twoich istniejących aplikacjach i przepływach pracy.
Dlaczego warto uruchomić Flowise na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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