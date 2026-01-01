Flowise to otwartoźródłowa platforma low-code, która sprawia, że tworzenie zaawansowanych aplikacji AI jest dostępne dla programistów i zespołów bez zaawansowanej znajomości kodowania. Jej wizualny interfejs „przeciągnij i upuść” pozwala Ci łączyć modele językowe, wektorowe bazy danych, systemy pamięci i zewnętrzne narzędzia w spójne przepływy pracy. Flowise obsługuje modele OpenAI, Anthropic, Google oraz modele open-source, co czyni ją elastyczną dla różnorodnych zastosowań AI, od chatbotów po aplikacje RAG i autonomiczne agenty.

Samodzielne hostowanie Flowise na Twoim VPS daje Ci pełną kontrolę nad Twoimi przepływami pracy AI, danymi konwersacji i zintegrowanymi bazami wiedzy. Możesz łączyć się z wewnętrznymi bazami danych i API, do których platformy chmurowe nie mają dostępu, i konfigurować zasoby specjalnie dla Twoich obciążeń LLM bez opłat za każde wywołanie API lub obaw o prywatność danych.