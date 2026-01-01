ArcadeDB to wielomodelowy silnik baz danych o otwartym kodzie źródłowym, stworzony z myślą o ekstremalnej wydajności w różnych modelach danych. W przeciwieństwie do baz danych jednowymiarowych, które zmuszają do wyboru między strukturami grafowymi, dokumentowymi lub relacyjnymi, ArcadeDB natywnie obsługuje wszystkie z nich — przechowując i odpytując relacje grafowe, kolekcje dokumentów, pary klucz-wartość, szeregi czasowe, osadzenia wektorowe i dane geoprzestrzenne w ramach jednego silnika z pełną zgodnością z ACID.

Stworzony przez założyciela OrientDB, ArcadeDB jest zbudowany w niskopoziomowym języku Java, zoptymalizowanym pod kątem minimalnego zbierania śmieci, co umożliwia miliony operacji na rekordach na sekundę. Wbudowany interfejs internetowy ArcadeDB Studio zapewnia wykonywanie zapytań, zarządzanie schematami i wizualizację grafów — po wdrożeniu nie są wymagane żadne oddzielne narzędzia klienckie.