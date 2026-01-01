Wdróż ArcadeDB jednym kliknięciem.
Wysokowydajna wielomodelowa baza danych obsługująca dane grafowe, dokumentowe, klucz-wartość, szeregów czasowych i wektorowe w jednym silniku.
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Co możesz zbudować z ArcadeDB
ArcadeDB to wielomodelowy silnik baz danych o otwartym kodzie źródłowym, stworzony z myślą o ekstremalnej wydajności w różnych modelach danych. W przeciwieństwie do baz danych jednowymiarowych, które zmuszają do wyboru między strukturami grafowymi, dokumentowymi lub relacyjnymi, ArcadeDB natywnie obsługuje wszystkie z nich — przechowując i odpytując relacje grafowe, kolekcje dokumentów, pary klucz-wartość, szeregi czasowe, osadzenia wektorowe i dane geoprzestrzenne w ramach jednego silnika z pełną zgodnością z ACID.
Stworzony przez założyciela OrientDB, ArcadeDB jest zbudowany w niskopoziomowym języku Java, zoptymalizowanym pod kątem minimalnego zbierania śmieci, co umożliwia miliony operacji na rekordach na sekundę. Wbudowany interfejs internetowy ArcadeDB Studio zapewnia wykonywanie zapytań, zarządzanie schematami i wizualizację grafów — po wdrożeniu nie są wymagane żadne oddzielne narzędzia klienckie.
Główne cechy ArcadeDB
Wielomodelowy silnik danych
Przechowuj i wysyłaj zapytania do danych grafowych, dokumentowych, klucz-wartość, szeregów czasowych i wektorowych w ramach jednej bazy danych, bez przełączania narzędzi ani synchronizowania oddzielnych magazynów.
Siedem języków zapytań
Wykonuj zapytania za pomocą SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, MongoDB Query Language, PromQL lub protokołu Redis — użyj języka, który pasuje do Twojego modelu danych.
ArcadeDB Studio
Wbudowany interfejs webowy do wykonywania zapytań, zarządzania schematami, wizualizacji danych grafowych i administrowania bazą danych bez zewnętrznych narzędzi klienckich.
Wyszukiwanie podobieństwa wektorowego
Natywne przechowywanie osadzeń wektorowych i wyszukiwanie podobieństwa dla obciążeń AI i uczenia maszynowego wraz z Twoimi danymi operacyjnymi.
ACID na dużą skalę
Pełne transakcje zgodne z ACID, przetwarzające miliony rekordów na sekundę, od wdrożeń na wbudowanych Raspberry Pi po klastry wielowęzłowe.
Dlaczego warto uruchomić ArcadeDB na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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