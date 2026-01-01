Do 69% zniżki na ArcadeDB

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Wysokowydajna wielomodelowa baza danych obsługująca dane grafowe, dokumentowe, klucz-wartość, szeregów czasowych i wektorowe w jednym silniku.

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VPS zarządzany przez AI
23,99  zł /mies.
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68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
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62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
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8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
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46,99  zł /mies.
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16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z ArcadeDB

ArcadeDB to wielomodelowy silnik baz danych o otwartym kodzie źródłowym, stworzony z myślą o ekstremalnej wydajności w różnych modelach danych. W przeciwieństwie do baz danych jednowymiarowych, które zmuszają do wyboru między strukturami grafowymi, dokumentowymi lub relacyjnymi, ArcadeDB natywnie obsługuje wszystkie z nich — przechowując i odpytując relacje grafowe, kolekcje dokumentów, pary klucz-wartość, szeregi czasowe, osadzenia wektorowe i dane geoprzestrzenne w ramach jednego silnika z pełną zgodnością z ACID.

Stworzony przez założyciela OrientDB, ArcadeDB jest zbudowany w niskopoziomowym języku Java, zoptymalizowanym pod kątem minimalnego zbierania śmieci, co umożliwia miliony operacji na rekordach na sekundę. Wbudowany interfejs internetowy ArcadeDB Studio zapewnia wykonywanie zapytań, zarządzanie schematami i wizualizację grafów — po wdrożeniu nie są wymagane żadne oddzielne narzędzia klienckie.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy ArcadeDB

Wielomodelowy silnik danych

Przechowuj i wysyłaj zapytania do danych grafowych, dokumentowych, klucz-wartość, szeregów czasowych i wektorowych w ramach jednej bazy danych, bez przełączania narzędzi ani synchronizowania oddzielnych magazynów.

Siedem języków zapytań

Wykonuj zapytania za pomocą SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, MongoDB Query Language, PromQL lub protokołu Redis — użyj języka, który pasuje do Twojego modelu danych.

ArcadeDB Studio

Wbudowany interfejs webowy do wykonywania zapytań, zarządzania schematami, wizualizacji danych grafowych i administrowania bazą danych bez zewnętrznych narzędzi klienckich.

Wyszukiwanie podobieństwa wektorowego

Natywne przechowywanie osadzeń wektorowych i wyszukiwanie podobieństwa dla obciążeń AI i uczenia maszynowego wraz z Twoimi danymi operacyjnymi.

ACID na dużą skalę

Pełne transakcje zgodne z ACID, przetwarzające miliony rekordów na sekundę, od wdrożeń na wbudowanych Raspberry Pi po klastry wielowęzłowe.

Dlaczego warto uruchomić ArcadeDB na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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