DocuSeal to bezpłatna, otwartoźródłowa platforma do e-podpisywania dokumentów, która oferuje podstawowe funkcje komercyjnych usług, takich jak DocuSign i PandaDoc — rozmieszczanie pól metodą „przeciągnij i upuść”, wiele typów podpisów, automatyczne przypomnienia i pełne ścieżki audytu — bez kosztów subskrypcji i opłat za dokument.

Samodzielne hostowanie DocuSeal na Twoim VPS oznacza, że Twoje umowy, porozumienia i podpisane dokumenty są przechowywane w całości na Twojej własnej infrastrukturze. Poufne dokumenty biznesowe nigdy nie przechodzą przez platformę zewnętrzną, co upraszcza zgodność z RODO i innymi wymogami ochrony danych, jednocześnie zapewniając Ci nieograniczoną pojemność przechowywania i przetwarzania dokumentów.