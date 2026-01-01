Wdróż DocuSeal jednym kliknięciem.
Darmowa platforma open-source do e-podpisów, służąca do tworzenia, wysyłania i zarządzania procesami podpisywania dokumentów.
Wybierz plan VPS dla DocuSeal
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z DocuSeal
DocuSeal to bezpłatna, otwartoźródłowa platforma do e-podpisywania dokumentów, która oferuje podstawowe funkcje komercyjnych usług, takich jak DocuSign i PandaDoc — rozmieszczanie pól metodą „przeciągnij i upuść”, wiele typów podpisów, automatyczne przypomnienia i pełne ścieżki audytu — bez kosztów subskrypcji i opłat za dokument.
Samodzielne hostowanie DocuSeal na Twoim VPS oznacza, że Twoje umowy, porozumienia i podpisane dokumenty są przechowywane w całości na Twojej własnej infrastrukturze. Poufne dokumenty biznesowe nigdy nie przechodzą przez platformę zewnętrzną, co upraszcza zgodność z RODO i innymi wymogami ochrony danych, jednocześnie zapewniając Ci nieograniczoną pojemność przechowywania i przetwarzania dokumentów.
Główne cechy DocuSeal
Kreator formularzy typu „przeciągnij i upuść”
Umieść pola podpisu, inicjały, daty i niestandardowe pola formularza w dowolnym miejscu pliku PDF za pomocą edytora wizualnego — bez potrzeby kodowania.
Wiele rodzajów podpisów
Sygnatariusze mogą narysować, wpisać lub przesłać swój podpis, dostosowując się do osobistych preferencji na dowolnym urządzeniu.
Wysyłka masowa
Wyślij ten sam dokument setkom sygnatariuszy jednocześnie, czyniąc masową dystrybucję umów szybką i łatwą w zarządzaniu.
Automatyczne przypomnienia
Powiadomienia o oczekujących na podpis są wysyłane automatycznie, ograniczając ręczne działania następcze potrzebne do terminowego zamykania dokumentów.
Szablony dokumentów
Zapisz szablony dokumentów wielokrotnego użytku, aby powtarzające się procesy, takie jak umowy NDA lub formularze wdrożeniowe, można było uruchomić w kilka sekund.
Dlaczego warto uruchomić DocuSeal na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.