ONLYOFFICE Docs (Document Server) to otwarty pakiet biurowy online, który umożliwia przeglądarkową edycję kolaboracyjną plików DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF i innych formatów na Twoim własnym serwerze. Zapewnia idealną kompatybilność z formatami Microsoft Office, czyniąc go płynnym zamiennikiem dla chmurowych narzędzi biurowych bez udostępniania Twoich dokumentów usługom stron trzecich.

Samodzielne hostowanie ONLYOFFICE Docs stawia prywatność dokumentów na pierwszym miejscu — pliki nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury. Integruje się z Nextcloud, ownCloud, Seafile i dziesiątkami innych platform za pośrednictwem oficjalnych konektorów i wykorzystuje zabezpieczenia tokenów JWT do ochrony dostępu do API. Wersja Community Edition obsługuje do 20 jednoczesnych połączeń edycyjnych bez żadnych kosztów.