Wdróż ONLYOFFICE Docs jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany pakiet biurowy online z możliwością wspólnej edycji w czasie rzeczywistym plików Word, Excel i PowerPoint bezpośrednio w Twojej przeglądarce.
Wybierz plan VPS dla ONLYOFFICE Docs
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z ONLYOFFICE Docs
ONLYOFFICE Docs (Document Server) to otwarty pakiet biurowy online, który umożliwia przeglądarkową edycję kolaboracyjną plików DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF i innych formatów na Twoim własnym serwerze. Zapewnia idealną kompatybilność z formatami Microsoft Office, czyniąc go płynnym zamiennikiem dla chmurowych narzędzi biurowych bez udostępniania Twoich dokumentów usługom stron trzecich.
Samodzielne hostowanie ONLYOFFICE Docs stawia prywatność dokumentów na pierwszym miejscu — pliki nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury. Integruje się z Nextcloud, ownCloud, Seafile i dziesiątkami innych platform za pośrednictwem oficjalnych konektorów i wykorzystuje zabezpieczenia tokenów JWT do ochrony dostępu do API. Wersja Community Edition obsługuje do 20 jednoczesnych połączeń edycyjnych bez żadnych kosztów.
Główne cechy ONLYOFFICE Docs
Współpraca w czasie rzeczywistym
Wielu użytkowników może wspólnie edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje jednocześnie, z podglądem kursora w czasie rzeczywistym, komentarzami i śledzeniem zmian.
Kompatybilność z MS Office
Otwieraj, edytuj i zapisuj pliki DOCX, XLSX i PPTX z zachowaniem wysokiej wierności — bez artefaktów konwersji formatu lub przesunięć układu.
Wieloformatowe Wsparcie
Obsługuje formaty DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF i inne w edytorach dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji.
Bezpieczeństwo API JWT
Walidacja JSON Web Token zabezpiecza każde żądanie API, zapewniając, że tylko autoryzowane integracje i użytkownicy mogą uzyskać dostęp do serwera dokumentów.
Integracja Nextcloud i Seafile
Oficjalne konektory dla Nextcloud, ownCloud, Seafile i ponad 40 innych platform zmieniają ONLYOFFICE Docs w gotowy do użycia backend do edycji kolaboracyjnej.
Edytor PDF i Formularze
Edytuj pliki PDF i twórz wypełnialne formularze PDF bezpośrednio w przeglądarce bez dodatkowego oprogramowania lub wtyczek.
Dlaczego warto uruchomić ONLYOFFICE Docs na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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