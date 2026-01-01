Do 69% zniżki na ONLYOFFICE Docs

Wdróż ONLYOFFICE Docs jednym kliknięciem.

Samodzielnie hostowany pakiet biurowy online z możliwością wspólnej edycji w czasie rzeczywistym plików Word, Excel i PowerPoint bezpośrednio w Twojej przeglądarce.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
46,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż ONLYOFFICE Docs jednym kliknięciem.

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69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs (Document Server) to otwarty pakiet biurowy online, który umożliwia przeglądarkową edycję kolaboracyjną plików DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF i innych formatów na Twoim własnym serwerze. Zapewnia idealną kompatybilność z formatami Microsoft Office, czyniąc go płynnym zamiennikiem dla chmurowych narzędzi biurowych bez udostępniania Twoich dokumentów usługom stron trzecich.

Samodzielne hostowanie ONLYOFFICE Docs stawia prywatność dokumentów na pierwszym miejscu — pliki nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury. Integruje się z Nextcloud, ownCloud, Seafile i dziesiątkami innych platform za pośrednictwem oficjalnych konektorów i wykorzystuje zabezpieczenia tokenów JWT do ochrony dostępu do API. Wersja Community Edition obsługuje do 20 jednoczesnych połączeń edycyjnych bez żadnych kosztów.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy ONLYOFFICE Docs

Współpraca w czasie rzeczywistym

Wielu użytkowników może wspólnie edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje jednocześnie, z podglądem kursora w czasie rzeczywistym, komentarzami i śledzeniem zmian.

Kompatybilność z MS Office

Otwieraj, edytuj i zapisuj pliki DOCX, XLSX i PPTX z zachowaniem wysokiej wierności — bez artefaktów konwersji formatu lub przesunięć układu.

Wieloformatowe Wsparcie

Obsługuje formaty DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF i inne w edytorach dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji.

Bezpieczeństwo API JWT

Walidacja JSON Web Token zabezpiecza każde żądanie API, zapewniając, że tylko autoryzowane integracje i użytkownicy mogą uzyskać dostęp do serwera dokumentów.

Integracja Nextcloud i Seafile

Oficjalne konektory dla Nextcloud, ownCloud, Seafile i ponad 40 innych platform zmieniają ONLYOFFICE Docs w gotowy do użycia backend do edycji kolaboracyjnej.

Edytor PDF i Formularze

Edytuj pliki PDF i twórz wypełnialne formularze PDF bezpośrednio w przeglądarce bez dodatkowego oprogramowania lub wtyczek.

Dlaczego warto uruchomić ONLYOFFICE Docs na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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