OxiCloud to platforma przechowywania w chmurze typu open-source, napisana w Rust, zaprojektowana jako szybka i zasobooszczędna alternatywa dla Nextcloud i OwnCloud. Oferuje przesyłanie i pobieranie plików, zarządzanie folderami, udostępnianie, wyszukiwanie, kosz oraz wbudowany odtwarzacz muzyki — wszystko to hostowane samodzielnie z zapleczem PostgreSQL. Środowisko uruchomieniowe Rust utrzymuje pamięć w stanie bezczynności znacznie poniżej 100 MB, co czyni ją praktyczną na planach VPS, gdzie stos oparty na PHP byłby zbyt ciężki.

Samodzielne hostowanie OxiCloud umieszcza całą pamięć plików na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, bez limitów, opłat abonamentowych i dostępu osób trzecich do Twoich plików. Opcjonalna warstwa kompatybilności z Nextcloud umożliwia istniejącym klientom desktopowym i mobilnym Nextcloud łączenie się bez rekonfiguracji.