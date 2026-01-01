Wdróż OxiCloud jednym kliknięciem.
Lekka, samodzielnie hostowana pamięć masowa w chmurze, zbudowana w Rust, z kompatybilnością z klientami Nextcloud na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne.
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Co możesz zbudować z OxiCloud
OxiCloud to platforma przechowywania w chmurze typu open-source, napisana w Rust, zaprojektowana jako szybka i zasobooszczędna alternatywa dla Nextcloud i OwnCloud. Oferuje przesyłanie i pobieranie plików, zarządzanie folderami, udostępnianie, wyszukiwanie, kosz oraz wbudowany odtwarzacz muzyki — wszystko to hostowane samodzielnie z zapleczem PostgreSQL. Środowisko uruchomieniowe Rust utrzymuje pamięć w stanie bezczynności znacznie poniżej 100 MB, co czyni ją praktyczną na planach VPS, gdzie stos oparty na PHP byłby zbyt ciężki.
Samodzielne hostowanie OxiCloud umieszcza całą pamięć plików na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, bez limitów, opłat abonamentowych i dostępu osób trzecich do Twoich plików. Opcjonalna warstwa kompatybilności z Nextcloud umożliwia istniejącym klientom desktopowym i mobilnym Nextcloud łączenie się bez rekonfiguracji.
Główne cechy OxiCloud
Wsparcie klienta Nextcloud
Opcjonalna warstwa kompatybilności z Nextcloud umożliwia istniejącym klientom synchronizacji Nextcloud na komputery i urządzenia mobilne połączenie z OxiCloud bez konieczności ich ponownej instalacji lub rekonfiguracji.
Niskie zużycie pamięci
Środowisko uruchomieniowe Rust + mimalloc zużywa mniej niż 100 MB w stanie bezczynności, co sprawia, że OxiCloud jest praktyczny na małych planach VPS, gdzie stosy pamięci masowej w chmurze oparte na PHP wyczerpałyby dostępną pamięć RAM.
Linki do udostępniania plików
Generuj publiczne linki do udostępniania dla plików i folderów, aby zewnętrzni odbiorcy mogli pobierać zawartość bez tworzenia konta na Twoim serwerze.
Kosz i odzyskiwanie
Usunięte pliki przenoszone są do kosza zamiast być natychmiast usuwane, dając Ci okno odzyskiwania przed trwałym usunięciem.
Wbudowany odtwarzacz muzyki
Przesyłaj strumieniowo pliki audio bezpośrednio z przeglądarki z obsługą list odtwarzania i metadanymi utworów — nie jest wymagany oddzielny serwer multimediów ani wtyczka.
Dlaczego warto uruchomić OxiCloud na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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