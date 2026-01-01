Do 69% zniżki na OxiCloud

Wdróż OxiCloud jednym kliknięciem.

Lekka, samodzielnie hostowana pamięć masowa w chmurze, zbudowana w Rust, z kompatybilnością z klientami Nextcloud na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z OxiCloud

OxiCloud to platforma przechowywania w chmurze typu open-source, napisana w Rust, zaprojektowana jako szybka i zasobooszczędna alternatywa dla Nextcloud i OwnCloud. Oferuje przesyłanie i pobieranie plików, zarządzanie folderami, udostępnianie, wyszukiwanie, kosz oraz wbudowany odtwarzacz muzyki — wszystko to hostowane samodzielnie z zapleczem PostgreSQL. Środowisko uruchomieniowe Rust utrzymuje pamięć w stanie bezczynności znacznie poniżej 100 MB, co czyni ją praktyczną na planach VPS, gdzie stos oparty na PHP byłby zbyt ciężki.

Samodzielne hostowanie OxiCloud umieszcza całą pamięć plików na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, bez limitów, opłat abonamentowych i dostępu osób trzecich do Twoich plików. Opcjonalna warstwa kompatybilności z Nextcloud umożliwia istniejącym klientom desktopowym i mobilnym Nextcloud łączenie się bez rekonfiguracji.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy OxiCloud

Wsparcie klienta Nextcloud

Opcjonalna warstwa kompatybilności z Nextcloud umożliwia istniejącym klientom synchronizacji Nextcloud na komputery i urządzenia mobilne połączenie z OxiCloud bez konieczności ich ponownej instalacji lub rekonfiguracji.

Niskie zużycie pamięci

Środowisko uruchomieniowe Rust + mimalloc zużywa mniej niż 100 MB w stanie bezczynności, co sprawia, że OxiCloud jest praktyczny na małych planach VPS, gdzie stosy pamięci masowej w chmurze oparte na PHP wyczerpałyby dostępną pamięć RAM.

Linki do udostępniania plików

Generuj publiczne linki do udostępniania dla plików i folderów, aby zewnętrzni odbiorcy mogli pobierać zawartość bez tworzenia konta na Twoim serwerze.

Kosz i odzyskiwanie

Usunięte pliki przenoszone są do kosza zamiast być natychmiast usuwane, dając Ci okno odzyskiwania przed trwałym usunięciem.

Wbudowany odtwarzacz muzyki

Przesyłaj strumieniowo pliki audio bezpośrednio z przeglądarki z obsługą list odtwarzania i metadanymi utworów — nie jest wymagany oddzielny serwer multimediów ani wtyczka.

Dlaczego warto uruchomić OxiCloud na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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