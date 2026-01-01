Cheshire Cat AI to otwartoźródłowy framework do tworzenia produkcyjnych agentów AI jako mikrousługi. Zamiast łączyć oddzielne biblioteki dla pamięci, narzędzi i form konwersacyjnych, Cat dostarcza środowisko wykonawcze API-first z wbudowanym magazynem wektorowym Qdrant, systemem wtyczek, hakami zdarzeń i wywoływaniem funkcji — dzięki czemu ten sam agent może zasilać chatbota, narzędzie wewnętrzne lub asystenta obsługi klienta z jednego backendu.

Framework jest niezależny od modelu i działa z każdym LLM i embedderem kompatybilnym z LangChain, w tym z OpenAI, Anthropic, Ollama oraz modelami hostowanymi samodzielnie. Samodzielne hostowanie na Twoim własnym VPS utrzymuje historię rozmów, embeddingi i kod wtyczek pod Twoją pełną kontrolą, z obsługą wielu użytkowników i szczegółowymi uprawnieniami dla wdrożeń zespołowych.