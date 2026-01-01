Wdróż Cheshire Cat AI za pomocą instalacji jednym kliknięciem.
Gotowa do produkcji struktura agenta AI z wbudowanym RAG, wtyczkami i wywoływaniem funkcji dla dowolnego dostawcy LLM.
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Co możesz zbudować z Cheshire Cat AI
Cheshire Cat AI to otwartoźródłowy framework do tworzenia produkcyjnych agentów AI jako mikrousługi. Zamiast łączyć oddzielne biblioteki dla pamięci, narzędzi i form konwersacyjnych, Cat dostarcza środowisko wykonawcze API-first z wbudowanym magazynem wektorowym Qdrant, systemem wtyczek, hakami zdarzeń i wywoływaniem funkcji — dzięki czemu ten sam agent może zasilać chatbota, narzędzie wewnętrzne lub asystenta obsługi klienta z jednego backendu.
Framework jest niezależny od modelu i działa z każdym LLM i embedderem kompatybilnym z LangChain, w tym z OpenAI, Anthropic, Ollama oraz modelami hostowanymi samodzielnie. Samodzielne hostowanie na Twoim własnym VPS utrzymuje historię rozmów, embeddingi i kod wtyczek pod Twoją pełną kontrolą, z obsługą wielu użytkowników i szczegółowymi uprawnieniami dla wdrożeń zespołowych.
Główne cechy Cheshire Cat AI
Wbudowane RAG
Zintegrowana pamięć wektorowa Qdrant przetwarza dokumenty i automatycznie przywołuje odpowiedni kontekst, dzięki czemu agenci odpowiadają na podstawie Twoich danych, zamiast z ogólnej wiedzy modelu.
System wtyczek
Wgraj wtyczki Python do panelu administracyjnego, aby dodać narzędzia, hooki i formularze konwersacyjne bez forkowania rdzenia — rozszerzaj zachowanie w czasie działania zamiast przebudowywać obraz.
Dowolny dostawca LLM
Przełączaj się między modelami OpenAI, Anthropic, Ollama i innymi kompatybilnymi z LangChain z panelu administracyjnego, aby zrównoważyć koszty, opóźnienia i rezydencję danych dla każdego przypadku użycia.
REST i WebSocket API
Osadź agenta w dowolnym frontendzie za pomocą konfigurowalnego interfejsu API REST lub czatuj przez WebSocket, z oddzielnymi kluczami API dla każdego transportu, dla szczegółowej kontroli dostępu.
Formularze konwersacyjne
Zdefiniuj formularze oparte na Pydantic, które prowadzą wieloetapowe rozmowy, takie jak rezerwacje lub zamówienia, pozwalając agentowi zbierać ustrukturyzowane dane, zachowując jednocześnie naturalny dialog.
Dlaczego warto uruchomić Cheshire Cat AI na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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