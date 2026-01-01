Wdróż Headroom jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowy serwer proxy do kompresji kontekstu, który zmniejsza zużycie tokenów LLM o 60–95% dla agentów AI i narzędzi do kodowania.
Wybierz plan VPS dla Headroom
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Headroom
Headroom to oprogramowanie pośredniczące do kompresji kontekstu typu open source dla agentów AI i aplikacji opartych na LLM. Wdrożony jako przezroczysty serwer proxy, znajduje się między Twoim agentem a dowolnym punktem końcowym API zgodnym z OpenAI, automatycznie kompresując dane wyjściowe narzędzi, dzienniki, fragmenty RAG, pliki i historię rozmów — zmniejszając zużycie tokenów o 60–95% bez utraty dokładności odpowiedzi.
Headroom integruje się natywnie z Claude Code, Cursor i innymi narzędziami zgodnymi z MCP za pośrednictwem wbudowanego interfejsu serwera MCP. Samodzielne hostowanie na Twoim VPS eliminuje narażenie danych na dostęp stron trzecich i daje Ci pełną kontrolę nad tym, z którym zapleczem AI łączą się Twoi agenci.
Główne cechy Headroom
Ogromne oszczędności tokenów
Kompresuje dane wyjściowe narzędzi, dzienniki i historię rozmów przed wysłaniem do LLM, zmniejszając zużycie tokenów o 60–95% bez poświęcania dokładności.
Bez kodu Proxy
Działa jako bezproblemowy serwer proxy między Twoim agentem a dowolnym API zgodnym z OpenAI — nie są wymagane żadne zmiany w SDK, aby natychmiast zacząć oszczędzać tokeny.
Deduplikacja kontekstu
Automatycznie deduplikuje wspólny kontekst pomiędzy Claude, Codex, Gemini i innymi agentami działającymi w tej samej sesji.
Wsparcie serwera MCP
Udostępnia narzędzia kompresji jako punkty końcowe MCP, integrując się natywnie z Claude Code, Cursor i dowolnym agentem kodującym kompatybilnym z MCP.
Niestandardowy routing zaplecza
Kieruj żądania do dowolnego backendu kompatybilnego z OpenAI, konfigurując pojedynczą zmienną środowiskową — bez konieczności zmian w kodzie agenta.
Dlaczego warto uruchomić Headroom na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.