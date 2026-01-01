Headroom to oprogramowanie pośredniczące do kompresji kontekstu typu open source dla agentów AI i aplikacji opartych na LLM. Wdrożony jako przezroczysty serwer proxy, znajduje się między Twoim agentem a dowolnym punktem końcowym API zgodnym z OpenAI, automatycznie kompresując dane wyjściowe narzędzi, dzienniki, fragmenty RAG, pliki i historię rozmów — zmniejszając zużycie tokenów o 60–95% bez utraty dokładności odpowiedzi.

Headroom integruje się natywnie z Claude Code, Cursor i innymi narzędziami zgodnymi z MCP za pośrednictwem wbudowanego interfejsu serwera MCP. Samodzielne hostowanie na Twoim VPS eliminuje narażenie danych na dostęp stron trzecich i daje Ci pełną kontrolę nad tym, z którym zapleczem AI łączą się Twoi agenci.