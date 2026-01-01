Do 69% zniżki na Gerrit

Wdróż Gerrit jednym kliknięciem.

Platforma do przeglądu kodu klasy korporacyjnej, ciesząca się zaufaniem Androida, Chromium i głównych projektów open source na całym świecie.

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Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
33,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
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Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Gerrit

Gerrit to otwarty, internetowy system do przeglądu kodu, zbudowany na bazie Git. Każda zmiana jest przesyłana jako zestaw poprawek — wersjonowana jednostka przeglądu — którą członkowie zespołu oceniają poprzez komentarze w tekście, zatwierdzenia głosowaniem i konfigurowalne reguły zatwierdzania, zanim zostanie scalona. Pierwotnie stworzony w Google i używany przez Androida, Chromium i Qt, Gerrit wprowadza zdyscyplinowane przeglądy do każdego zespołu inżynierskiego.

Samodzielne hostowanie Gerrit na Twoim własnym VPS daje Tobie pełną kontrolę nad repozytoriami, uprawnieniami dostępu i przepływami pracy przeglądu kodu. Dzięki automatycznemu przypisywaniu roli administratora pierwszemu użytkownikowi, szczegółowym regułom dostępu dla każdego projektu oraz ekosystemowi wtyczek obejmującemu ponad 100 rozszerzeń, jest on stworzony dla zespołów, które potrzebują ścieżek audytu i ścisłych bram jakości kodu, bez polegania na platformach zewnętrznych.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Gerrit

Przepływ pracy przeglądu opartego na łatkach

Każda zmiana kodu jest przesyłana jako wersjonowany zestaw poprawek, zapewniając recenzentom jasny wgląd w każdą iterację oraz pełną historię zmian.

Szczegółowe uprawnienia

Zdefiniuj zasady dostępu na poziomie projektu, gałęzi i działania dla osób indywidualnych i grup, w tym wymuszone wypychanie i prawa do zatwierdzania.

Komentowanie kodu w linii

Zostawiaj komentarze przy konkretnych liniach kodu i odpowiadaj w tekście, utrzymując dyskusje recenzji bezpośrednio związane z kodem, do którego się odnoszą.

Integracja CI/CD

Uruchom Jenkins, Zuul lub dowolny system CI automatycznie przy nowych zestawach poprawek za pośrednictwem webhooków i wbudowanego API strumienia zdarzeń.

Ekosystem wtyczek

Rozszerz Gerrit o ponad 100 wtyczek społeczności do uwierzytelniania LDAP, metryk, powiadomień i niestandardowych przepływów pracy recenzji.

Zarządzanie wieloma repozytoriami

Zarządzaj i przeglądaj zmiany w wielu repozytoriach git z jednej instancji ze zunifikowaną kontrolą dostępu i dziennikami audytu.

Dlaczego warto uruchomić Gerrit na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

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Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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