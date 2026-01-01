Gerrit to otwarty, internetowy system do przeglądu kodu, zbudowany na bazie Git. Każda zmiana jest przesyłana jako zestaw poprawek — wersjonowana jednostka przeglądu — którą członkowie zespołu oceniają poprzez komentarze w tekście, zatwierdzenia głosowaniem i konfigurowalne reguły zatwierdzania, zanim zostanie scalona. Pierwotnie stworzony w Google i używany przez Androida, Chromium i Qt, Gerrit wprowadza zdyscyplinowane przeglądy do każdego zespołu inżynierskiego.

Samodzielne hostowanie Gerrit na Twoim własnym VPS daje Tobie pełną kontrolę nad repozytoriami, uprawnieniami dostępu i przepływami pracy przeglądu kodu. Dzięki automatycznemu przypisywaniu roli administratora pierwszemu użytkownikowi, szczegółowym regułom dostępu dla każdego projektu oraz ekosystemowi wtyczek obejmującemu ponad 100 rozszerzeń, jest on stworzony dla zespołów, które potrzebują ścieżek audytu i ścisłych bram jakości kodu, bez polegania na platformach zewnętrznych.