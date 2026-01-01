Wdróż Gerrit jednym kliknięciem.
Platforma do przeglądu kodu klasy korporacyjnej, ciesząca się zaufaniem Androida, Chromium i głównych projektów open source na całym świecie.
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Co możesz zbudować z Gerrit
Gerrit to otwarty, internetowy system do przeglądu kodu, zbudowany na bazie Git. Każda zmiana jest przesyłana jako zestaw poprawek — wersjonowana jednostka przeglądu — którą członkowie zespołu oceniają poprzez komentarze w tekście, zatwierdzenia głosowaniem i konfigurowalne reguły zatwierdzania, zanim zostanie scalona. Pierwotnie stworzony w Google i używany przez Androida, Chromium i Qt, Gerrit wprowadza zdyscyplinowane przeglądy do każdego zespołu inżynierskiego.
Samodzielne hostowanie Gerrit na Twoim własnym VPS daje Tobie pełną kontrolę nad repozytoriami, uprawnieniami dostępu i przepływami pracy przeglądu kodu. Dzięki automatycznemu przypisywaniu roli administratora pierwszemu użytkownikowi, szczegółowym regułom dostępu dla każdego projektu oraz ekosystemowi wtyczek obejmującemu ponad 100 rozszerzeń, jest on stworzony dla zespołów, które potrzebują ścieżek audytu i ścisłych bram jakości kodu, bez polegania na platformach zewnętrznych.
Główne cechy Gerrit
Przepływ pracy przeglądu opartego na łatkach
Każda zmiana kodu jest przesyłana jako wersjonowany zestaw poprawek, zapewniając recenzentom jasny wgląd w każdą iterację oraz pełną historię zmian.
Szczegółowe uprawnienia
Zdefiniuj zasady dostępu na poziomie projektu, gałęzi i działania dla osób indywidualnych i grup, w tym wymuszone wypychanie i prawa do zatwierdzania.
Komentowanie kodu w linii
Zostawiaj komentarze przy konkretnych liniach kodu i odpowiadaj w tekście, utrzymując dyskusje recenzji bezpośrednio związane z kodem, do którego się odnoszą.
Integracja CI/CD
Uruchom Jenkins, Zuul lub dowolny system CI automatycznie przy nowych zestawach poprawek za pośrednictwem webhooków i wbudowanego API strumienia zdarzeń.
Ekosystem wtyczek
Rozszerz Gerrit o ponad 100 wtyczek społeczności do uwierzytelniania LDAP, metryk, powiadomień i niestandardowych przepływów pracy recenzji.
Zarządzanie wieloma repozytoriami
Zarządzaj i przeglądaj zmiany w wielu repozytoriach git z jednej instancji ze zunifikowaną kontrolą dostępu i dziennikami audytu.
Dlaczego warto uruchomić Gerrit na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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