Kimai to dojrzała aplikacja open-source do śledzenia czasu, która zapewnia freelancerom, agencjom i firmom niezawodny sposób na rejestrowanie godzin podlegających rozliczeniu, zarządzanie projektami klientów i wystawianie dokładnych faktur. Dzięki przejrzystemu interfejsowi internetowemu, obsłudze wielu użytkowników i uprawnieniom opartym na rolach, skaluje się od samodzielnego dewelopera śledzącego swój czas po agencję koordynującą dziesiątki członków zespołu dla wielu klientów.

W przeciwieństwie do narzędzi SaaS do śledzenia czasu, które pobierają opłaty za stanowisko, samodzielne hostowanie Kimai na własnym VPS oznacza brak cyklicznych kosztów subskrypcji i pełną własność Twoich rejestrów czasu oraz danych rozliczeniowych. Ten szablon zawiera MySQL do trwałego, gotowego do produkcji przechowywania danych.