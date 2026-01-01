Wdróż Kimai jednym kliknięciem.
Darmowa i typu open-source platforma do śledzenia czasu dla freelancerów, agencji i zespołów do rejestrowania godzin podlegających rozliczeniu i generowania faktur.
Wybierz plan VPS dla Kimai
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Kimai
Kimai to dojrzała aplikacja open-source do śledzenia czasu, która zapewnia freelancerom, agencjom i firmom niezawodny sposób na rejestrowanie godzin podlegających rozliczeniu, zarządzanie projektami klientów i wystawianie dokładnych faktur. Dzięki przejrzystemu interfejsowi internetowemu, obsłudze wielu użytkowników i uprawnieniom opartym na rolach, skaluje się od samodzielnego dewelopera śledzącego swój czas po agencję koordynującą dziesiątki członków zespołu dla wielu klientów.
W przeciwieństwie do narzędzi SaaS do śledzenia czasu, które pobierają opłaty za stanowisko, samodzielne hostowanie Kimai na własnym VPS oznacza brak cyklicznych kosztów subskrypcji i pełną własność Twoich rejestrów czasu oraz danych rozliczeniowych. Ten szablon zawiera MySQL do trwałego, gotowego do produkcji przechowywania danych.
Główne cechy Kimai
Śledzenie godzin rozliczeniowych
Uruchamiaj i zatrzymuj timery lub wprowadzaj godziny ręcznie dla dowolnego klienta, projektu lub aktywności w celu dokładnego rozliczania.
Generowanie faktury
Twórz faktury bezpośrednio z zarejestrowanych wpisów czasu bez eksportowania do oddzielnego narzędzia.
Szczegółowe raportowanie
Filtruj raporty według użytkownika, projektu, klienta lub zakresu dat, aby zrozumieć wykorzystanie i wspierać rozliczanie klientów.
Rozszerzalność wtyczek
Rozszerz Kimai za pomocą wtyczek społeczności dla niestandardowych przepływów pracy, integracji i dodatkowych formatów eksportu.
Dlaczego warto uruchomić Kimai na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.