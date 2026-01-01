Tandoor Recipes to bogata w funkcje platforma do zarządzania przepisami o otwartym kodzie źródłowym, służąca do organizacji Twojego życia kulinarnego. Importuj przepisy z dowolnej strony internetowej, planuj cotygodniowe posiłki, generuj listy zakupów i udostępniaj książki kucharskie rodzinie — wszystko z przejrzystego interfejsu internetowego dostępnego na każdym urządzeniu. Stworzona przez społeczność self-hostingową, oddaje Twoją kolekcję przepisów pod Twoją kontrolę, bez reklam, subskrypcji czy zbierania danych.

Samodzielne hostowanie Tandoor na Twoim VPS-ie sprawia, że wszystkie Twoje przepisy, plany posiłków i listy zakupów są prywatne i dostępne z dowolnego miejsca. To wdrożenie obejmuje PostgreSQL do niezawodnego przechowywania danych oraz integrację Traefik HTTPS. Pierwszy użytkownik, który się zarejestruje, zostaje administratorem — wyłącz publiczne rejestracje po utworzeniu konta.