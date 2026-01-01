Samodzielnie hostowany menedżer przepisów z planowaniem posiłków, listami zakupów i organizacją książek kucharskich.
Wybierz plan VPS dla Tandoor Recipes
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Tandoor Recipes
Tandoor Recipes to bogata w funkcje platforma do zarządzania przepisami o otwartym kodzie źródłowym, służąca do organizacji Twojego życia kulinarnego. Importuj przepisy z dowolnej strony internetowej, planuj cotygodniowe posiłki, generuj listy zakupów i udostępniaj książki kucharskie rodzinie — wszystko z przejrzystego interfejsu internetowego dostępnego na każdym urządzeniu. Stworzona przez społeczność self-hostingową, oddaje Twoją kolekcję przepisów pod Twoją kontrolę, bez reklam, subskrypcji czy zbierania danych.
Samodzielne hostowanie Tandoor na Twoim VPS-ie sprawia, że wszystkie Twoje przepisy, plany posiłków i listy zakupów są prywatne i dostępne z dowolnego miejsca. To wdrożenie obejmuje PostgreSQL do niezawodnego przechowywania danych oraz integrację Traefik HTTPS. Pierwszy użytkownik, który się zarejestruje, zostaje administratorem — wyłącz publiczne rejestracje po utworzeniu konta.
Główne cechy Tandoor Recipes
Importowania przepisów
Importuj przepisy z dowolnej strony internetowej z automatycznym parsowaniem składników, instrukcji i informacji o wartościach odżywczych.
Planowanie posiłków
Planuj posiłki na tydzień za pomocą kalendarza typu „przeciągnij i upuść” i automatycznie generuj listy zakupów z zaplanowanych przepisów.
Listy zakupów
Twórz i udostępniaj listy zakupów, które łączą składniki z wielu przepisów z automatycznym łączeniem ilości.
Organizacja książki kucharskiej
Organizuj przepisy w książki kucharskie, taguj słowami kluczowymi i natychmiast przeszukuj całą swoją kolekcję.
Udostępnianie wielu użytkownikom
Udostępniaj przestrzenie na przepisy członkom rodziny, każdy z własnymi planami posiłków i listami zakupów.
Śledzenie żywieniowe
Śledź kalorie i makra dla każdego przepisu, korzystając z danych żywieniowych z importowanych przepisów lub ręcznego wprowadzania.
Dlaczego warto uruchomić Tandoor Recipes na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.