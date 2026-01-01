GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) to serwer REST API o otwartym kodzie źródłowym, który łączy się z WhatsAppem za pośrednictwem protokołu multi-device. Zapewnia przejrzysty interfejs użytkownika (web UI) do zarządzania sesjami WhatsApp oraz pełne REST API do wysyłania wiadomości, zarządzania kontaktami i obsługi webhooków — wszystko z Twojego własnego serwera.

Samodzielne hostowanie GoWA na Twoim VPS zapewnia prywatność Twoich danych sesji WhatsApp, Twoje API nie ma limitów szybkości od zewnętrznych dostawców, a Ty zachowujesz pełną kontrolę nad routingiem wiadomości i integracjami webhooków.