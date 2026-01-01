Wdróż GoWA jednym kliknięciem.
Lekki WhatsApp REST API i interfejs webowy zbudowany w Go do automatyzacji wiadomości na wielu urządzeniach.
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Co możesz zbudować z GoWA
GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) to serwer REST API o otwartym kodzie źródłowym, który łączy się z WhatsAppem za pośrednictwem protokołu multi-device. Zapewnia przejrzysty interfejs użytkownika (web UI) do zarządzania sesjami WhatsApp oraz pełne REST API do wysyłania wiadomości, zarządzania kontaktami i obsługi webhooków — wszystko z Twojego własnego serwera.
Samodzielne hostowanie GoWA na Twoim VPS zapewnia prywatność Twoich danych sesji WhatsApp, Twoje API nie ma limitów szybkości od zewnętrznych dostawców, a Ty zachowujesz pełną kontrolę nad routingiem wiadomości i integracjami webhooków.
Główne cechy GoWA
REST API
Pełne API HTTP do programowego wysyłania wiadomości tekstowych, obrazów, dokumentów i lokalizacji z dowolnego języka lub narzędzia.
Obsługa wielu urządzeń
Połącz wiele kont WhatsApp z pojedynczą instancją serwera bez konieczności oddzielnych połączeń telefonicznych.
Interfejs sieciowy
Wbudowany interfejs użytkownika sieci web do skanowania kodów QR, zarządzania sesjami i testowania wywołań API bez pisania kodu.
Integracja webhook
Przekazuj przychodzące wiadomości do Twoich własnych punktów końcowych w celu automatyzacji chatbotów, integracji z CRM lub przepływów pracy powiadomień.
Podstawowe uwierzytelnianie
Chroń API i interfejs użytkownika sieci web za pomocą danych uwierzytelniających nazwy użytkownika/hasła, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.
Dlaczego warto uruchomić GoWA na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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