Tolgee to otwartoźródłowa platforma do zarządzania lokalizacją i tłumaczeniami, która pozwala zespołom deweloperskim zarządzać wszystkimi kluczami tłumaczeń aplikacji w jednym miejscu. Jej wyróżniającą się funkcją jest edycja w kontekście — tłumacze mogą modyfikować ciągi znaków bezpośrednio w działającej aplikacji, bez dotykania plików kodu.

Samodzielne hostowanie Tolgee na VPS utrzymuje wszystkie dane tłumaczeniowe pod Twoją kontrolą i eliminuje opłaty za ciąg znaków lub za użytkownika, typowe dla alternatyw SaaS. Zestawy SDK dla React, Angular, Vue i innych frameworków integrują się bezpośrednio z platformą, a interfejs REST API wspiera automatyzację potoków CI/CD.