Wdróż Tolgee jednym kliknięciem.
Platforma do lokalizacji typu open-source z edycją w kontekście i integracjami SDK do tłumaczenia aplikacji na wiele języków.
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Co możesz zbudować z Tolgee
Tolgee to otwartoźródłowa platforma do zarządzania lokalizacją i tłumaczeniami, która pozwala zespołom deweloperskim zarządzać wszystkimi kluczami tłumaczeń aplikacji w jednym miejscu. Jej wyróżniającą się funkcją jest edycja w kontekście — tłumacze mogą modyfikować ciągi znaków bezpośrednio w działającej aplikacji, bez dotykania plików kodu.
Samodzielne hostowanie Tolgee na VPS utrzymuje wszystkie dane tłumaczeniowe pod Twoją kontrolą i eliminuje opłaty za ciąg znaków lub za użytkownika, typowe dla alternatyw SaaS. Zestawy SDK dla React, Angular, Vue i innych frameworków integrują się bezpośrednio z platformą, a interfejs REST API wspiera automatyzację potoków CI/CD.
Główne cechy Tolgee
Edycja w kontekście
Tłumacze mogą edytować ciągi znaków bezpośrednio w interfejsie Twojej aplikacji na żywo, eliminując potrzebę przeszukiwania plików kluczy.
Zarządzanie wielojęzyczne
Zarządzaj wszystkimi kluczami tłumaczeń i ich wartościami we wszystkich językach docelowych z jednego zorganizowanego panelu.
Framework SDKs
Oficjalne SDK dla React, Angular, Vue i Svelte integrują Tolgee bezpośrednio w Twój proces kompilacji aplikacji.
Tłumaczenie maszynowe
Automatyczne wstępne wypełnianie tłumaczeń za pomocą Google Translate, DeepL lub AWS Translate, aby przyspieszyć procesy lokalizacji.
REST API i CLI
Zautomatyzuj import i eksport tłumaczeń w potokach CI/CD za pomocą interfejsu REST API lub narzędzia wiersza poleceń.
Dlaczego warto uruchomić Tolgee na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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