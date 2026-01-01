Downtify to samodzielnie hostowana aplikacja do pobierania muzyki, która łączy bogate metadane Spotify z biblioteką audio YouTube. Wklej dowolny link Spotify — pojedynczy utwór, album lub całą playlistę — a Downtify pobierze dźwięk i automatycznie wzbogaci wynikowy plik o okładkę albumu, informacje o artyście, numery utworów, teksty piosenek i tagi gatunkowe.

Interfejs internetowy jest celowo minimalistyczny: prześlij adres URL, a otrzymasz w pełni otagowany plik audio. Pobrane pliki są przechowywane w trwałej pamięci masowej, co ułatwia integrację kolekcji z dowolnym menedżerem biblioteki multimediów. Powiadomienia na pulpicie informują Cię o zakończeniu dużych pobrań. Samodzielne hostowanie daje Ci pełną kontrolę nad Twoją biblioteką muzyczną, bez zależności od dostępności streamingu czy opłat za pojedyncze odtworzenie.