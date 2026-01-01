Wdróż Downtify jednym kliknięciem.
Program do pobierania muzyki, który pobiera dźwięk z YouTube, wykorzystując linki Spotify, automatycznie tagując pliki metadanymi, okładkami albumów i tekstami piosenek.
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Co możesz zbudować z Downtify
Downtify to samodzielnie hostowana aplikacja do pobierania muzyki, która łączy bogate metadane Spotify z biblioteką audio YouTube. Wklej dowolny link Spotify — pojedynczy utwór, album lub całą playlistę — a Downtify pobierze dźwięk i automatycznie wzbogaci wynikowy plik o okładkę albumu, informacje o artyście, numery utworów, teksty piosenek i tagi gatunkowe.
Interfejs internetowy jest celowo minimalistyczny: prześlij adres URL, a otrzymasz w pełni otagowany plik audio. Pobrane pliki są przechowywane w trwałej pamięci masowej, co ułatwia integrację kolekcji z dowolnym menedżerem biblioteki multimediów. Powiadomienia na pulpicie informują Cię o zakończeniu dużych pobrań. Samodzielne hostowanie daje Ci pełną kontrolę nad Twoją biblioteką muzyczną, bez zależności od dostępności streamingu czy opłat za pojedyncze odtworzenie.
Główne cechy Downtify
Pobrania linków Spotify
Akceptuje adresy URL Spotify dla pojedynczych utworów, albumów i playlist, a następnie automatycznie pobiera pasujący dźwięk z YouTube.
Automatyczne tagowanie metadanych
Osadza okładki albumów, teksty piosenek, szczegóły artysty, numery utworów i tagi gatunków w każdy pobrany plik dla uporządkowanej organizacji biblioteki.
Obsługa playlist wsadowych
Pobiera całe albumy i playlisty w jednej operacji, zarządzając kolejką i śledząc postęp w tle.
Powiadomienia desktopowe
Powiadamia Cię, gdy pobieranie zostanie zakończone, dzięki czemu możesz zająć się inną pracą, podczas gdy duże partie są przetwarzane.
Trwała pamięć masowa
Zapisuje wszystkie pobrane pliki na dedykowanym woluminie, który przetrwa restarty kontenerów i integruje się z zewnętrznymi narzędziami biblioteki multimediów.
Dlaczego warto uruchomić Downtify na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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