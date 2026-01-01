Do 69% zniżki na MetaTrader 5

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Uruchom MetaTrader 5 w przeglądarce za pośrednictwem KasmVNC do całodobowego handlu na rynku forex i CFD bez dedykowanej maszyny z systemem Windows.

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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
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KVM 4
153,99
46,99/mies.
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z MetaTrader 5

MetaTrader 5 to najpopularniejsza na świecie detaliczna platforma handlowa dla rynku forex, akcji, kontraktów futures, CFD i kryptowalut — używana przez miliony traderów i wspierana przez setki brokerów na całym świecie. Ten szablon uruchamia pełną wersję MetaTrader 5 dla systemu Windows w kontenerze Wine-on-Linux, udostępnionym za pośrednictwem KasmVNC, dzięki czemu możesz uzyskać do niego dostęp z dowolnej przeglądarki bez lokalnej instalacji klienta desktopowego.

Samodzielne hostowanie MT5 na Twoim VPS-ie zapewnia traderom działający 24/7 terminal handlowy online, który uruchamia Expert Advisors (EA) i subskrypcje copy-tradingu bez konieczności utrzymywania włączonego komputera stacjonarnego. Przeglądarkowy interfejs KasmVNC pozwala Ci zalogować się z dowolnego miejsca — komputera stacjonarnego, tabletu lub telefonu — bez instalowania zastrzeżonego klienta MT5 na każdym urządzeniu.

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Główne cechy MetaTrader 5

Zawsze aktywne EAs

Uruchamiaj Expert Advisors i subskrypcje copy-tradingu 24/7 bez konieczności utrzymywania włączonego komputera stacjonarnego — Twój VPS automatycznie obsługuje nocne i weekendowe wydarzenia rynkowe.

Dostęp do przeglądarki

Połącz się ze swoim terminalem MT5 z dowolnego urządzenia z nowoczesną przeglądarką za pośrednictwem KasmVNC — komputera stacjonarnego, tabletu lub telefonu — bez konieczności instalacji systemu Windows.

Połącz dowolnego brokera

Korzystaj z dowolnego brokera MetaTrader 5 — setki obsługują MT5, w tym IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM i wielu innych na całym świecie.

Wykresy i wskaźniki

Pełne wykresy MT5 z wskaźnikami technicznymi, głębokością rynku, analizą wielu ram czasowych i niestandardowymi skryptami wskaźników za pośrednictwem MQL5.

Handel algorytmiczny

MQL5 IDE w terminalu do pisania Doradców Ekspertów, niestandardowych wskaźników i skryptów — plus opcjonalna integracja Python RPyC do zewnętrznej automatyzacji.

Trwała konfiguracja

Twój profil terminala, szablony, EA, wskaźniki i dane uwierzytelniające konta zachowują się po ponownym uruchomieniu kontenera dzięki dedykowanemu woluminowi konfiguracyjnemu.

Dlaczego warto uruchomić MetaTrader 5 na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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