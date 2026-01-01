MetaTrader 5 to najpopularniejsza na świecie detaliczna platforma handlowa dla rynku forex, akcji, kontraktów futures, CFD i kryptowalut — używana przez miliony traderów i wspierana przez setki brokerów na całym świecie. Ten szablon uruchamia pełną wersję MetaTrader 5 dla systemu Windows w kontenerze Wine-on-Linux, udostępnionym za pośrednictwem KasmVNC, dzięki czemu możesz uzyskać do niego dostęp z dowolnej przeglądarki bez lokalnej instalacji klienta desktopowego.

Samodzielne hostowanie MT5 na Twoim VPS-ie zapewnia traderom działający 24/7 terminal handlowy online, który uruchamia Expert Advisors (EA) i subskrypcje copy-tradingu bez konieczności utrzymywania włączonego komputera stacjonarnego. Przeglądarkowy interfejs KasmVNC pozwala Ci zalogować się z dowolnego miejsca — komputera stacjonarnego, tabletu lub telefonu — bez instalowania zastrzeżonego klienta MT5 na każdym urządzeniu.