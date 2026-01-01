Wdróż MetaTrader 5 jednym kliknięciem.
Uruchom MetaTrader 5 w przeglądarce za pośrednictwem KasmVNC do całodobowego handlu na rynku forex i CFD bez dedykowanej maszyny z systemem Windows.
Wybierz plan VPS dla MetaTrader 5
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.
Co możesz zbudować z MetaTrader 5
MetaTrader 5 to najpopularniejsza na świecie detaliczna platforma handlowa dla rynku forex, akcji, kontraktów futures, CFD i kryptowalut — używana przez miliony traderów i wspierana przez setki brokerów na całym świecie. Ten szablon uruchamia pełną wersję MetaTrader 5 dla systemu Windows w kontenerze Wine-on-Linux, udostępnionym za pośrednictwem KasmVNC, dzięki czemu możesz uzyskać do niego dostęp z dowolnej przeglądarki bez lokalnej instalacji klienta desktopowego.
Samodzielne hostowanie MT5 na Twoim VPS-ie zapewnia traderom działający 24/7 terminal handlowy online, który uruchamia Expert Advisors (EA) i subskrypcje copy-tradingu bez konieczności utrzymywania włączonego komputera stacjonarnego. Przeglądarkowy interfejs KasmVNC pozwala Ci zalogować się z dowolnego miejsca — komputera stacjonarnego, tabletu lub telefonu — bez instalowania zastrzeżonego klienta MT5 na każdym urządzeniu.
Główne cechy MetaTrader 5
Zawsze aktywne EAs
Uruchamiaj Expert Advisors i subskrypcje copy-tradingu 24/7 bez konieczności utrzymywania włączonego komputera stacjonarnego — Twój VPS automatycznie obsługuje nocne i weekendowe wydarzenia rynkowe.
Dostęp do przeglądarki
Połącz się ze swoim terminalem MT5 z dowolnego urządzenia z nowoczesną przeglądarką za pośrednictwem KasmVNC — komputera stacjonarnego, tabletu lub telefonu — bez konieczności instalacji systemu Windows.
Połącz dowolnego brokera
Korzystaj z dowolnego brokera MetaTrader 5 — setki obsługują MT5, w tym IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM i wielu innych na całym świecie.
Wykresy i wskaźniki
Pełne wykresy MT5 z wskaźnikami technicznymi, głębokością rynku, analizą wielu ram czasowych i niestandardowymi skryptami wskaźników za pośrednictwem MQL5.
Handel algorytmiczny
MQL5 IDE w terminalu do pisania Doradców Ekspertów, niestandardowych wskaźników i skryptów — plus opcjonalna integracja Python RPyC do zewnętrznej automatyzacji.
Trwała konfiguracja
Twój profil terminala, szablony, EA, wskaźniki i dane uwierzytelniające konta zachowują się po ponownym uruchomieniu kontenera dzięki dedykowanemu woluminowi konfiguracyjnemu.
Dlaczego warto uruchomić MetaTrader 5 na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Zalecana lokalizacja serwera:
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
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