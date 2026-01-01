CockroachDB to rozproszona baza danych SQL typu open-source, zaprojektowana tak, aby przetrwać awarie sprzętu i regionalne przerwy w działaniu bez naruszania spójności. Wykorzystuje protokół sieciowy PostgreSQL, co oznacza, że istniejące sterowniki i narzędzia PostgreSQL działają bez zmian w kodzie, zapewniając jednocześnie automatyczne sharding, geo-partycjonowanie i replikację wieloregionalną w tle.

Wdrożenie CockroachDB na własnym serwerze VPS zapewnia Ci produkcyjną bazę danych SQL z gwarancjami ACID, automatycznym przełączaniem awaryjnym i wbudowaną konsolą DB do monitorowania stanu klastra — bez kosztów i złożoności zarządzanych usług baz danych w chmurze. Jest to idealne rozwiązanie dla aplikacji, które wymagają zerowego czasu przestoju i silnych gwarancji transakcyjnych.