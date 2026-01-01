Wdróż CockroachDB jednym kliknięciem.
Rozproszona baza danych SQL stworzona dla aplikacji natywnych dla chmury, wymagających odporności, spójności i skalowalności horyzontalnej.
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Co możesz zbudować z CockroachDB
CockroachDB to rozproszona baza danych SQL typu open-source, zaprojektowana tak, aby przetrwać awarie sprzętu i regionalne przerwy w działaniu bez naruszania spójności. Wykorzystuje protokół sieciowy PostgreSQL, co oznacza, że istniejące sterowniki i narzędzia PostgreSQL działają bez zmian w kodzie, zapewniając jednocześnie automatyczne sharding, geo-partycjonowanie i replikację wieloregionalną w tle.
Wdrożenie CockroachDB na własnym serwerze VPS zapewnia Ci produkcyjną bazę danych SQL z gwarancjami ACID, automatycznym przełączaniem awaryjnym i wbudowaną konsolą DB do monitorowania stanu klastra — bez kosztów i złożoności zarządzanych usług baz danych w chmurze. Jest to idealne rozwiązanie dla aplikacji, które wymagają zerowego czasu przestoju i silnych gwarancji transakcyjnych.
Główne cechy CockroachDB
Kompatybilność z PostgreSQL
CockroachDB używa protokołu sieciowego PostgreSQL, dzięki czemu każdy sterownik PostgreSQL, ORM lub narzędzie łączy się bez zmian w kodzie, upraszczając migrację.
Automatyczna replikacja danych
Dane są automatycznie replikowane między węzłami z konfigurowalnymi współczynnikami replikacji, dzięki czemu klaster kontynuuje obsługę odczytów i zapisów nawet gdy węzeł ulegnie awarii.
Rozproszone transakcje ACID
Pełna izolacja szeregowalna zapewnia, że każda transakcja jest spójna we wszystkich węzłach, eliminując nieczyste odczyty i fantomowe zapisy powszechne w systemach ostatecznie spójnych.
Wbudowane DB Console
Zintegrowany pulpit nawigacyjny zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w wydajność zapytań, topologię klastra, wykorzystanie pamięci masowej oraz aktywne instrukcje, bez zewnętrznych narzędzi monitorujących.
Skalowanie poziome
Dodaj węzły, aby liniowo skalować pojemność i przepustowość; CockroachDB automatycznie równoważy dane bez przestojów i ręcznej interwencji.
Dlaczego warto uruchomić CockroachDB na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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