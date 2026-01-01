Wdróż MetaMCP w instalacji jednym kliknięciem.
Ujednolicony agregator i brama MCP, który pozwala zarządzać, tworzyć i udostępniać wszystkie Twoje serwery MCP za pośrednictwem jednego punktu końcowego.
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Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.
Co możesz zbudować z MetaMCP
MetaMCP to otwarty (open-source) proxy MCP (Model Context Protocol), który agreguje wiele serwerów MCP w jeden, ujednolicony punkt końcowy. Pozwala grupować serwery w przestrzenie nazw, stosować oprogramowanie pośredniczące (middleware) do ograniczania szybkości i obserwacji, oraz udostępniać punkty końcowe z uwierzytelnianiem — wszystko to bez modyfikowania Twoich istniejących klientów MCP.
Samodzielne hostowanie MetaMCP na Twoim własnym VPS-ie daje Ci pełną kontrolę nad Twoją infrastrukturą narzędzi AI. Podłącz dowolnego klienta MCP (Cursor, Claude Desktop lub niestandardowych agentów) do jednej zarządzanej bramy, przechowuj sekrety po stronie serwera i skaluj swój ekosystem narzędzi bez ponownej konfiguracji każdego klienta, gdy serwery się zmieniają.
Główne cechy MetaMCP
Agregacja serwera MCP
Połącz dowolną liczbę serwerów STDIO lub HTTP MCP w jeden ujednolicony punkt końcowy, do którego mogą się połączyć Twoi klienci.
Obszary robocze przestrzeni nazw
Grupuj serwery MCP w izolowane przestrzenie nazw i przełączaj całe zestawy narzędzi dla punktu końcowego jednym kliknięciem.
Uwierzytelnianie kluczem API
Zabezpiecz punkty końcowe za pomocą uwierzytelniania tokenem Bearer, aby tylko autoryzowani klienci i agenci mogli uzyskać dostęp do Twoich narzędzi.
Wbudowany Inspektor MCP
Sprawdzaj i debuguj swoje punkty końcowe MetaMCP we własnym zakresie z zapisanymi konfiguracjami serwera, aby sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie.
Wsparcie Middleware
Zastosuj wtyczkowe oprogramowanie pośredniczące do ograniczania szybkości, obserwowalności i bezpieczeństwa w całym zagregowanym ruchu MCP.
SSO i OAuth
Obsługa dostawców OpenID Connect umożliwia firmowe jednokrotne logowanie (SSO) wraz z lokalnym zarządzaniem sesjami Better Auth.
Dlaczego warto uruchomić MetaMCP na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Zalecana lokalizacja serwera:
Sprawdzanie...
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.
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Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
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