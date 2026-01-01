MetaMCP to otwarty (open-source) proxy MCP (Model Context Protocol), który agreguje wiele serwerów MCP w jeden, ujednolicony punkt końcowy. Pozwala grupować serwery w przestrzenie nazw, stosować oprogramowanie pośredniczące (middleware) do ograniczania szybkości i obserwacji, oraz udostępniać punkty końcowe z uwierzytelnianiem — wszystko to bez modyfikowania Twoich istniejących klientów MCP.

Samodzielne hostowanie MetaMCP na Twoim własnym VPS-ie daje Ci pełną kontrolę nad Twoją infrastrukturą narzędzi AI. Podłącz dowolnego klienta MCP (Cursor, Claude Desktop lub niestandardowych agentów) do jednej zarządzanej bramy, przechowuj sekrety po stronie serwera i skaluj swój ekosystem narzędzi bez ponownej konfiguracji każdego klienta, gdy serwery się zmieniają.