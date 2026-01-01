Paymenter to platforma rozliczeniowa typu open-source, stworzona specjalnie dla firm hostingowych i dostawców usług, którzy potrzebują profesjonalnego zarządzania subskrypcjami bez opłat za transakcje lub kosztów licencji własnościowych. Obsługuje cały cykl życia klienta — od świadczenia usług po generowanie faktur i pobieranie płatności — z natywnymi integracjami dla Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk i DirectAdmin. Zbudowany na Laravelu z przejrzystym panelem administracyjnym, Paymenter zapewnia firmom hostingowym elastyczność w dostosowywaniu każdego aspektu ich doświadczenia rozliczeniowego.

Samodzielne hostowanie Paymentera na Twoim VPS oznacza brak narzutów transakcyjnych, brak limitów klientów i pełną kontrolę nad platformą. MariaDB i Redis działają lokalnie, zapewniając szybkie procesy realizacji transakcji i responsywne operacje administracyjne, a licencja MIT pozwala modyfikować i rozszerzać platformę, aby dopasować ją do Twojego dokładnego modelu biznesowego.