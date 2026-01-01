Wdróż Paymenter jednym kliknięciem.
Platforma typu open source do zarządzania rozliczeniami i subskrypcjami dla firm hostingowych, z integracjami Stripe, PayPal i automatycznym udostępnianiem.
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Co możesz zbudować z Paymenter
Paymenter to platforma rozliczeniowa typu open-source, stworzona specjalnie dla firm hostingowych i dostawców usług, którzy potrzebują profesjonalnego zarządzania subskrypcjami bez opłat za transakcje lub kosztów licencji własnościowych. Obsługuje cały cykl życia klienta — od świadczenia usług po generowanie faktur i pobieranie płatności — z natywnymi integracjami dla Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk i DirectAdmin. Zbudowany na Laravelu z przejrzystym panelem administracyjnym, Paymenter zapewnia firmom hostingowym elastyczność w dostosowywaniu każdego aspektu ich doświadczenia rozliczeniowego.
Samodzielne hostowanie Paymentera na Twoim VPS oznacza brak narzutów transakcyjnych, brak limitów klientów i pełną kontrolę nad platformą. MariaDB i Redis działają lokalnie, zapewniając szybkie procesy realizacji transakcji i responsywne operacje administracyjne, a licencja MIT pozwala modyfikować i rozszerzać platformę, aby dopasować ją do Twojego dokładnego modelu biznesowego.
Główne cechy Paymenter
Zarządzanie subskrypcją
Obsługuj cykliczne rozliczenia z elastycznymi cyklami, automatycznymi przypomnieniami o odnowieniu i proporcjonalnym naliczaniem opłat, aby klienci zawsze byli dokładnie rozliczani za usługi, z których korzystają.
Automatyczne udostępnianie
Nowe zamówienia usług automatycznie udostępniają zasoby poprzez integracje z Pterodactyl, cPanel, Plesk lub DirectAdmin, eliminując ręczną konfigurację między płatnością a dostawą.
Wiele bramek płatności
Akceptuj płatności za pośrednictwem Stripe, PayPal i Mollie od razu, zapewniając klientom preferowane przez nich opcje płatności bez konieczności niestandardowej integracji.
Portal samoobsługi klienta
Klienci zarządzają swoimi usługami, fakturami i danymi konta za pośrednictwem markowego portalu, co zmniejsza liczbę zgłoszeń do pomocy technicznej dotyczących rutynowych pytań o rozliczenia.
Rozszerzalny system wtyczek
Dodaj niestandardowe integracje, bramki płatności i moduły udostępniania za pośrednictwem architektury wtyczek bez modyfikowania podstawowego kodu platformy.
Dlaczego warto uruchomić Paymenter na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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