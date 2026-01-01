Wdróż Heimdall jednym kliknięciem.
Elegancki panel kontrolny aplikacji do centralizowania dostępu do wszystkich Twoich usług internetowych i samodzielnie hostowanych aplikacji.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Heimdall
Heimdall to specjalnie zaprojektowany pulpit nawigacyjny aplikacji, który zastępuje zaśmiecone zakładki przeglądarki czystym, wizualnym interfejsem do uzyskiwania dostępu do wszystkich Twoich aplikacji i usług internetowych. Obsługuje ulepszone integracje z popularnymi samodzielnie hostowanymi narzędziami, takimi jak Sonarr, Radarr i SABnzbd, wyświetlając statystyki na żywo bezpośrednio na kafelkach pulpitu nawigacyjnego, dzięki czemu możesz monitorować stan usług na pierwszy rzut oka.
Samodzielne hostowanie Heimdall na Twoim własnym VPS zapewnia Ci trwałą, zawsze dostępną stronę startową, dostępną z dowolnego urządzenia, bez zewnętrznych zależności i z pełną kontrolą nad układem Twojego pulpitu nawigacyjnego, motywami i integracjami API.
Główne cechy Heimdall
Aktualne statystyki usług
Ulepszone integracje z Sonarr, Radarr, NZBGet i innymi wyświetlają statystyki w czasie rzeczywistym bezpośrednio na kafelkach pulpitu nawigacyjnego.
Wbudowana wyszukiwarka
Zintegrowany pasek wyszukiwania obsługuje Google, Bing i DuckDuckGo, czyniąc Heimdall potężną stroną startową przeglądarki.
Automatyczne wykrywanie ikon
Automatycznie uzupełnia ikony i kolory dla rozpoznanych aplikacji Foundation, zmniejszając wysiłek związany z ręczną konfiguracją.
Obsługa wielu użytkowników
Każdy użytkownik otrzymuje własną konfigurację pulpitu nawigacyjnego, odpowiednią dla współdzielonych homelabów i środowisk zespołowych.
Filtrowanie według etykietek
Organizuj duże kolekcje aplikacji za pomocą tagów dla szybkiego filtrowania i nawigacji pomiędzy kategoriami usług.
Dlaczego warto uruchomić Heimdall na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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