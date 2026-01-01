Heimdall to specjalnie zaprojektowany pulpit nawigacyjny aplikacji, który zastępuje zaśmiecone zakładki przeglądarki czystym, wizualnym interfejsem do uzyskiwania dostępu do wszystkich Twoich aplikacji i usług internetowych. Obsługuje ulepszone integracje z popularnymi samodzielnie hostowanymi narzędziami, takimi jak Sonarr, Radarr i SABnzbd, wyświetlając statystyki na żywo bezpośrednio na kafelkach pulpitu nawigacyjnego, dzięki czemu możesz monitorować stan usług na pierwszy rzut oka.

Samodzielne hostowanie Heimdall na Twoim własnym VPS zapewnia Ci trwałą, zawsze dostępną stronę startową, dostępną z dowolnego urządzenia, bez zewnętrznych zależności i z pełną kontrolą nad układem Twojego pulpitu nawigacyjnego, motywami i integracjami API.