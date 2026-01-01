Wdróż Friendica jednym kliknięciem.
Dojrzała, samodzielnie hostowana sieć społecznościowa Fediverse, która federuje z Mastodonem, Diasporą, ActivityPub i innymi.
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Co możesz zbudować z Friendica
Friendica to jedna z najstarszych i najbardziej interoperacyjnych samodzielnie hostowanych sieci społecznościowych w fediverse. Federuje jednocześnie przez ActivityPub, Diaspora i własny protokół DFRN — co oznacza, że Twoja instancja Friendica może łączyć się z Mastodonem, Misskey, Pixelfed, podami Diaspora i dziesiątkami innych sieci z jednego konta. W przeciwieństwie do nowszych platform, które koncentrują się na jednym protokole, Friendica została stworzona z myślą o maksymalnym zasięgu federacji w całej zdecentralizowanej sieci społecznościowej.
Uruchomienie Friendica na Twoim własnym VPS-ie daje Ci pełną własność Twojej tożsamości społecznej i danych. Ty wybierasz zasady, decydujesz, z którymi sieciami federować, i zachowujesz wszystkie posty, kontakty i media pod Twoją bezpośrednią kontrolą — bez reklam i bez platformy, która może zniknąć lub zmienić swoje warunki jutro.
Główne cechy Friendica
Uniwersalna federacja
Łączy się jednocześnie z sieciami ActivityPub, Diaspora i DFRN — obserwuj użytkowników Mastodon, Misskey, Pixelfed i Diaspora oraz wchodź z nimi w interakcje z jednego konta.
Bogate formaty wpisów
Obsługuje długie posty z pełnym formatowaniem BBCode i Markdown, obrazami w tekście, załącznikami plików i ankietami — znacznie wykraczając poza limit 500 znaków platform mikroblogowych.
Kontakty – prywatność przede wszystkim
Szczegółowe ustawienia widoczności dla każdego posta — udostępniaj wszystkim, określonym grupom kontaktów lub pojedynczym osobom — zapewniając Ci prywatność na poziomie Mastodona z mechanizmami grupowymi w stylu Facebooka.
Forum i kanały grupowe
Twórz konta forum tematyczne, do których każdy użytkownik fediverse może dołączyć, umożliwiając wątkowe dyskusje społecznościowe ponad granicami sieci.
Wydarzenia i kalendarz
Wbudowane tworzenie wydarzeń z RSVP i osobisty kalendarz, który synchronizuje się między sfederowanymi kontaktami, przydatne do koordynacji społeczności bez zewnętrznych narzędzi.
Ekosystem wtyczek
Rozszerz Friendica o oficjalne add-ons do uwierzytelniania LDAP, przechowywania S3, powiadomień push, dodatkowych dostawców OAuth i udostępniania treści na innych platformach.
Dlaczego warto uruchomić Friendica na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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