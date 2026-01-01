Friendica to jedna z najstarszych i najbardziej interoperacyjnych samodzielnie hostowanych sieci społecznościowych w fediverse. Federuje jednocześnie przez ActivityPub, Diaspora i własny protokół DFRN — co oznacza, że Twoja instancja Friendica może łączyć się z Mastodonem, Misskey, Pixelfed, podami Diaspora i dziesiątkami innych sieci z jednego konta. W przeciwieństwie do nowszych platform, które koncentrują się na jednym protokole, Friendica została stworzona z myślą o maksymalnym zasięgu federacji w całej zdecentralizowanej sieci społecznościowej.

Uruchomienie Friendica na Twoim własnym VPS-ie daje Ci pełną własność Twojej tożsamości społecznej i danych. Ty wybierasz zasady, decydujesz, z którymi sieciami federować, i zachowujesz wszystkie posty, kontakty i media pod Twoją bezpośrednią kontrolą — bez reklam i bez platformy, która może zniknąć lub zmienić swoje warunki jutro.