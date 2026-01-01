Cassandra Reaper to de facto narzędzie open-source do orkiestracji napraw Apache Cassandra w klastrach jedno- i wielo-datacenter. Pierwotnie stworzone w Spotify i utrzymywane przez The Last Pickle, Reaper dzieli duże naprawy na łatwe do zarządzania jednostki, uruchamia je oportunistycznie na węzłach i bezpiecznie wznawia po awariach — zastępując kruche skrypty nodetool oparte na cronie stanowym, obserwowalnym przepływem pracy.

Samodzielne hostowanie Reaper na Twoim VPS-ie zapewnia operatorom dedykowaną płaszczyznę kontrolną z interfejsem użytkownika (web UI), API REST i punktem końcowym metryk. To wdrożenie zawiera węzeł Apache Cassandra, dzięki czemu możesz natychmiast łączyć się, planować i wykonywać naprawy, a następnie rejestrować dodatkowe klastry produkcyjne za pośrednictwem JMX w razie potrzeby.