Wdróż Cassandra Reaper jednym kliknięciem.
Scentralizowany harmonogram napraw i interfejs webowy do utrzymywania klastrów Apache Cassandra w dobrej kondycji i spójności.
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Co możesz zbudować z Cassandra Reaper
Cassandra Reaper to de facto narzędzie open-source do orkiestracji napraw Apache Cassandra w klastrach jedno- i wielo-datacenter. Pierwotnie stworzone w Spotify i utrzymywane przez The Last Pickle, Reaper dzieli duże naprawy na łatwe do zarządzania jednostki, uruchamia je oportunistycznie na węzłach i bezpiecznie wznawia po awariach — zastępując kruche skrypty nodetool oparte na cronie stanowym, obserwowalnym przepływem pracy.
Samodzielne hostowanie Reaper na Twoim VPS-ie zapewnia operatorom dedykowaną płaszczyznę kontrolną z interfejsem użytkownika (web UI), API REST i punktem końcowym metryk. To wdrożenie zawiera węzeł Apache Cassandra, dzięki czemu możesz natychmiast łączyć się, planować i wykonywać naprawy, a następnie rejestrować dodatkowe klastry produkcyjne za pośrednictwem JMX w razie potrzeby.
Główne cechy Cassandra Reaper
Naprawy segmentowe
Podziel naprawy na małe zakresy i uruchamiaj je oportunistycznie na węzłach, aby uniknąć przeciążenia klastra.
Planowanie napraw
Zaplanuj cykliczne naprawy dla każdej przestrzeni kluczy z konfigurowalną intensywnością, równoległością i liczbą segmentów.
Sterowanie wieloklastrowe
Rejestruj i zarządzaj naprawami dla wielu klastrów Cassandra z poziomu jednego interfejsu użytkownika sieci web i interfejsu API REST.
Wstrzymaj i wznów
Naprawy stanowe mogą być wstrzymywane, wznawiane i odzyskiwane po ponownym uruchomieniu bez utraty postępu.
Metryki i obserwowalność
Wbudowane metryki Dropwizard ujawniają postęp naprawy, status segmentu i stan klastra JMX do monitorowania.
Dlaczego warto uruchomić Cassandra Reaper na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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