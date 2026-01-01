Mobilizon to darmowa, sfederowana platforma do organizacji wydarzeń, stworzona przez Framasoft, a obecnie zarządzana przez organizację non-profit Kaihuri. Zastępuje ona Facebook Events i Meetup siecią niezależnych instancji, które łączą się za pośrednictwem protokołu ActivityPub, dając organizatorom, aktywistom i społecznościom miejsce do publikowania wydarzeń i grup bez narażania uczestników na śledzenie reklam, zbieranie danych czy algorytmiczne kanały.

Samodzielne hostowanie Mobilizon na własnym serwerze VPS oznacza, że kontrolujesz, kto dołącza do Twojej instancji, jakie zasady moderacji obowiązują i jak długo dane wydarzeń są przechowywane. Twoja społeczność zachowuje swój kalendarz i listę członków, nawet jeśli pojedyncza instancja — lub cała platforma komercyjna — zniknie, ponieważ federacja sprawia, że sieć jest odporna z założenia.