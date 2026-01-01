Wdróż Mobilizon jednym kliknięciem.
Sfederowany organizator wydarzeń open source dla społeczności i ruchów, które potrzebują spotkań bez nadzoru.
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Co możesz zbudować z Mobilizon
Mobilizon to darmowa, sfederowana platforma do organizacji wydarzeń, stworzona przez Framasoft, a obecnie zarządzana przez organizację non-profit Kaihuri. Zastępuje ona Facebook Events i Meetup siecią niezależnych instancji, które łączą się za pośrednictwem protokołu ActivityPub, dając organizatorom, aktywistom i społecznościom miejsce do publikowania wydarzeń i grup bez narażania uczestników na śledzenie reklam, zbieranie danych czy algorytmiczne kanały.
Samodzielne hostowanie Mobilizon na własnym serwerze VPS oznacza, że kontrolujesz, kto dołącza do Twojej instancji, jakie zasady moderacji obowiązują i jak długo dane wydarzeń są przechowywane. Twoja społeczność zachowuje swój kalendarz i listę członków, nawet jeśli pojedyncza instancja — lub cała platforma komercyjna — zniknie, ponieważ federacja sprawia, że sieć jest odporna z założenia.
Główne cechy Mobilizon
Federacja ActivityPub
Połącz się z Mastodonem, PeerTube i każdą inną instancją Mobilizon, aby uczestnicy mogli śledzić wydarzenia i grupy w całym fediverse z jednego konta.
Grupy i dyskusje
Prowadź trwałe grupy ze wspólnymi postami, zasobami i wątkami dyskusji, aby organizowanie trwało między wydarzeniami, a nie tylko w dniu wydarzenia.
Prywatność w domyśle
Brak zewnętrznych trackerów, brak reklam i brak wymogu podawania adresu e-mail na wydarzenia publiczne — uczestnicy mogą potwierdzić obecność anonimowo lub za pomocą tożsamości federacyjnej.
Profile wielotożsamościowe
Zachowaj oddzielne tożsamości dla aktywizmu, pracy i hobby na jednym koncie, aby życie osobiste pozostało oddzielone od publicznej organizacji.
Mapy i geolokalizacja
Wyszukiwanie miejsc i mapy wydarzeń oparte na OpenStreetMap pomagają lokalnym społecznościom znaleźć pobliskie spotkania bez wysyłania danych do komercyjnych dostawców map.
Samodzielnie hostowana moderacja
Ustaw reguły dla całej instancji, zatwierdzaj nowe konta i blokuj wrogie serwery — każda decyzja o moderacji pozostaje na Twoim VPS-ie, a nie na centralnej platformie.
Dlaczego warto uruchomić Mobilizon na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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