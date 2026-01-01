Wdróż Plane jednym kliknięciem.
Platforma do zarządzania projektami typu open-source do śledzenia problemów, cykli sprintów i harmonogramów produktów — samodzielnie hostowana alternatywa dla Jira i Linear.
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Co możesz zbudować z Plane
Plane to potężna platforma do zarządzania projektami typu open source, która stanowi nowoczesną alternatywę dla Jira, Linear, Monday.com i ClickUp. Zespoły śledzą problemy, przeprowadzają cykle sprintów z wykresami spalania, planują mapy drogowe produktów i współpracują w czasie rzeczywistym — wszystko to bez opłat za użytkownika i bez opuszczania danych Twojej infrastruktury.
Samodzielne wdrożenie obejmuje PostgreSQL, pamięć podręczną Valkey, kolejkę wiadomości RabbitMQ i pamięć obiektową MinIO dla w pełni samodzielnej konfiguracji. W przeciwieństwie do narzędzi projektowych SaaS, które pobierają opłaty za stanowisko, uruchomienie Plane na Twoim VPS zapewnia nieograniczoną liczbę użytkowników i projektów przy stałym koszcie infrastruktury i pełnej własności danych.
Główne cechy Plane
Śledzenie problemów
Twórz i zarządzaj elementami pracy z tekstem sformatowanym, załącznikami plików, podproblemami i odnośnikami międzyprojektowymi w jednym scentralizowanym widoku.
Cykle Sprintu
Przeprowadzaj zwinne sprinty z wykresami spalania i śledzeniem dynamiki zespołu, aby utrzymać rytm rozwoju zgodnie z harmonogramem.
Mapy drogowe produktu
Planuj i komunikuj kierunek rozwoju produktu za pomocą wizualnych map drogowych, które łączą się bezpośrednio z problemami i modułami realizującymi każdy kamień milowy.
Współpraca w czasie rzeczywistym
Aktualizacje na żywo zapewniają, że każdy członek zespołu widzi najnowszy status problemu, komentarze i przypisania bez ręcznego odświeżania.
Dostosowywalne Widoki
Twórz filtrowane widoki tablicy, listy i kalendarza, które można zapisywać i udostępniać całemu zespołowi dla spójnej widoczności projektu.
Moduły i Analityka
Grupuj powiązane zagadnienia w moduły dla złożonych projektów, a następnie śledź postępy za pomocą wbudowanych analiz i wizualizacji trendów.
Dlaczego warto uruchomić Plane na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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