Plane to potężna platforma do zarządzania projektami typu open source, która stanowi nowoczesną alternatywę dla Jira, Linear, Monday.com i ClickUp. Zespoły śledzą problemy, przeprowadzają cykle sprintów z wykresami spalania, planują mapy drogowe produktów i współpracują w czasie rzeczywistym — wszystko to bez opłat za użytkownika i bez opuszczania danych Twojej infrastruktury.

Samodzielne wdrożenie obejmuje PostgreSQL, pamięć podręczną Valkey, kolejkę wiadomości RabbitMQ i pamięć obiektową MinIO dla w pełni samodzielnej konfiguracji. W przeciwieństwie do narzędzi projektowych SaaS, które pobierają opłaty za stanowisko, uruchomienie Plane na Twoim VPS zapewnia nieograniczoną liczbę użytkowników i projektów przy stałym koszcie infrastruktury i pełnej własności danych.