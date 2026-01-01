agentmemory to otwarte, trwałe rozwiązanie pamięci dla agentów kodujących AI i każdego klienta kompatybilnego z MCP. Cicho rejestruje, co Twój agent robi podczas każdej sesji, kompresuje to w pamięć z możliwością wyszukiwania i wstrzykuje odpowiedni kontekst do następnej sesji, dzięki czemu przestajesz ponownie wyjaśniać swoją architekturę, ponownie odkrywać te same błędy i ponownie uczyć tych samych preferencji.

Zbudowany na silniku iii z 4-poziomowym potokiem konsolidacji oraz hybrydowym wyszukiwaniem BM25, wektorowym i grafowym, agentmemory osiąga 95,2% dokładności wyszukiwania w teście porównawczym LongMemEval-S, jednocześnie redukując tokeny kontekstu o około 92%. Samodzielne hostowanie na własnym VPS utrzymuje transkrypcje sesji, wspomnienia i historię odtwarzania na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, bez chmury dostawcy lub rozliczania za każdego agenta.