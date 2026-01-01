Wdróż agentmemory jednym kliknięciem.
Serwer trwałej pamięci open-source dla agentów kodujących AI — cicho przechwytuje, kompresuje i przywołuje kontekst w każdej sesji.
Wybierz plan VPS dla agentmemory
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z agentmemory
agentmemory to otwarte, trwałe rozwiązanie pamięci dla agentów kodujących AI i każdego klienta kompatybilnego z MCP. Cicho rejestruje, co Twój agent robi podczas każdej sesji, kompresuje to w pamięć z możliwością wyszukiwania i wstrzykuje odpowiedni kontekst do następnej sesji, dzięki czemu przestajesz ponownie wyjaśniać swoją architekturę, ponownie odkrywać te same błędy i ponownie uczyć tych samych preferencji.
Zbudowany na silniku iii z 4-poziomowym potokiem konsolidacji oraz hybrydowym wyszukiwaniem BM25, wektorowym i grafowym, agentmemory osiąga 95,2% dokładności wyszukiwania w teście porównawczym LongMemEval-S, jednocześnie redukując tokeny kontekstu o około 92%. Samodzielne hostowanie na własnym VPS utrzymuje transkrypcje sesji, wspomnienia i historię odtwarzania na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, bez chmury dostawcy lub rozliczania za każdego agenta.
Główne cechy agentmemory
Wyszukiwanie hybrydowe
Łączy wyszukiwanie oparte na słowach kluczowych BM25, gęstych wektorach i grafach wiedzy poprzez fuzję RRF, dzięki czemu agenci znajdują odpowiednie wspomnienia, niezależnie od tego, czy pamiętasz dokładne wyrażenie, czy tylko koncepcję.
Automatyczne przechwytywanie
Dwanaście haków dla Claude Code i sześć dla Codex CLI rejestruje podpowiedzi, wywołania narzędzi i wyniki bez żadnych ręcznych wywołań zapisu — wspomnienia gromadzą się wyłącznie poprzez zwykłą pracę.
Działa z każdym agentem
Jeden serwer obsługuje MCP, REST i stdio, dzięki czemu Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider i każdy klient MCP dzielą tę samą pulę pamięci.
Odtwarzanie sesji
Każda nagrana sesja może być odtworzona we wbudowanej przeglądarce z funkcjami odtwarzania, pauzy, kontroli prędkości i skrótami klawiaturowymi do dokładnego debugowania tego, co agent zrobił i dlaczego.
czterostopniowy cykl życia
Potok konsolidacji przenosi obserwacje z warstw krótkoterminowych do długoterminowych, stosuje zanik i automatycznie zapomina nieaktualne wspomnienia, aby indeks pozostał mały, a przypominanie pozostało precyzyjne.
Dlaczego warto uruchomić agentmemory na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.