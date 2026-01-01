Do 69% zniżki na agentmemory

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Serwer trwałej pamięci open-source dla agentów kodujących AI — cicho przechwytuje, kompresuje i przywołuje kontekst w każdej sesji.

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1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
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100 GB przestrzeni na dysku NVMe
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KVM 4
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32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z agentmemory

agentmemory to otwarte, trwałe rozwiązanie pamięci dla agentów kodujących AI i każdego klienta kompatybilnego z MCP. Cicho rejestruje, co Twój agent robi podczas każdej sesji, kompresuje to w pamięć z możliwością wyszukiwania i wstrzykuje odpowiedni kontekst do następnej sesji, dzięki czemu przestajesz ponownie wyjaśniać swoją architekturę, ponownie odkrywać te same błędy i ponownie uczyć tych samych preferencji.

Zbudowany na silniku iii z 4-poziomowym potokiem konsolidacji oraz hybrydowym wyszukiwaniem BM25, wektorowym i grafowym, agentmemory osiąga 95,2% dokładności wyszukiwania w teście porównawczym LongMemEval-S, jednocześnie redukując tokeny kontekstu o około 92%. Samodzielne hostowanie na własnym VPS utrzymuje transkrypcje sesji, wspomnienia i historię odtwarzania na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, bez chmury dostawcy lub rozliczania za każdego agenta.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy agentmemory

Wyszukiwanie hybrydowe

Łączy wyszukiwanie oparte na słowach kluczowych BM25, gęstych wektorach i grafach wiedzy poprzez fuzję RRF, dzięki czemu agenci znajdują odpowiednie wspomnienia, niezależnie od tego, czy pamiętasz dokładne wyrażenie, czy tylko koncepcję.

Automatyczne przechwytywanie

Dwanaście haków dla Claude Code i sześć dla Codex CLI rejestruje podpowiedzi, wywołania narzędzi i wyniki bez żadnych ręcznych wywołań zapisu — wspomnienia gromadzą się wyłącznie poprzez zwykłą pracę.

Działa z każdym agentem

Jeden serwer obsługuje MCP, REST i stdio, dzięki czemu Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider i każdy klient MCP dzielą tę samą pulę pamięci.

Odtwarzanie sesji

Każda nagrana sesja może być odtworzona we wbudowanej przeglądarce z funkcjami odtwarzania, pauzy, kontroli prędkości i skrótami klawiaturowymi do dokładnego debugowania tego, co agent zrobił i dlaczego.

czterostopniowy cykl życia

Potok konsolidacji przenosi obserwacje z warstw krótkoterminowych do długoterminowych, stosuje zanik i automatycznie zapomina nieaktualne wspomnienia, aby indeks pozostał mały, a przypominanie pozostało precyzyjne.

Dlaczego warto uruchomić agentmemory na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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