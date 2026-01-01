Wdróż Dozzle jednym kliknięciem.
Lekki interfejs użytkownika (UI) do przeglądania logów kontenerów Docker w czasie rzeczywistym z natychmiastowym wykrywaniem kontenerów i bez wymaganej konfiguracji.
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Co możesz zbudować z Dozzle
Dozzle to interfejs webowy niewymagający konfiguracji, służący do monitorowania logów kontenerów Docker w czasie rzeczywistym. Automatycznie wykrywa każdy kontener na hoście i przesyła jego dane wyjściowe bezpośrednio do przejrzystego, responsywnego interfejsu przeglądarki — bez agentów logów, zewnętrznego przechowywania i konfiguracji poza zamontowaniem gniazda Docker.
Deweloperzy używają go do jednoczesnego monitorowania wielu usług podczas debugowania, natomiast operatorzy polegają na nim w celu szybkiego sortowania incydentów. Potężne wyszukiwanie i filtrowanie ułatwiają izolowanie dokładnie tych linii logów, których potrzebujesz, bez opuszczania przeglądarki. Dzięki minimalnemu zużyciu zasobów i braku zależności od baz danych, Dozzle działa komfortowo obok obciążeń produkcyjnych na dowolnym serwerze VPS.
Główne cechy Dozzle
Przesyłanie strumieniowe dzienników w czasie rzeczywistym
Przesyła strumieniowo dane wyjściowe kontenera na żywo bezpośrednio do przeglądarki z automatycznym przewijaniem, dzięki czemu widzisz nowe wiersze dziennika w momencie ich zapisania.
Natychmiastowe wykrywanie kontenerów
Automatycznie wykrywa wszystkie uruchomione kontenery na hoście — nie jest wymagana ręczna konfiguracja, aby rozpocząć przeglądanie logów.
Wyszukiwanie i filtrowanie
Przeszukuj zawartość dziennika według słowa kluczowego lub filtruj według nazwy kontenera i zakresu czasu, aby szybko wyizolować błędy i istotne zdarzenia.
Widok wielu kontenerów
Monitoruj kilka usług obok siebie w jednym oknie przeglądarki, redukując przełączanie kontekstu podczas sesji debugowania.
Zero zewnętrznych zależności
Wymaga jedynie gniazda Docker — bez bazy danych, bez narzędzia do przesyłania logów i bez procesów agenta zużywających dodatkowe zasoby.
Dlaczego warto uruchomić Dozzle na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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