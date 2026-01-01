Dozzle to interfejs webowy niewymagający konfiguracji, służący do monitorowania logów kontenerów Docker w czasie rzeczywistym. Automatycznie wykrywa każdy kontener na hoście i przesyła jego dane wyjściowe bezpośrednio do przejrzystego, responsywnego interfejsu przeglądarki — bez agentów logów, zewnętrznego przechowywania i konfiguracji poza zamontowaniem gniazda Docker.

Deweloperzy używają go do jednoczesnego monitorowania wielu usług podczas debugowania, natomiast operatorzy polegają na nim w celu szybkiego sortowania incydentów. Potężne wyszukiwanie i filtrowanie ułatwiają izolowanie dokładnie tych linii logów, których potrzebujesz, bez opuszczania przeglądarki. Dzięki minimalnemu zużyciu zasobów i braku zależności od baz danych, Dozzle działa komfortowo obok obciążeń produkcyjnych na dowolnym serwerze VPS.