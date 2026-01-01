Rybbit to zorientowana na prywatność platforma analityki internetowej, zaprojektowana jako nowoczesna alternatywa dla Google Analytics. Dostarcza dane o odsłonach, sesjach, współczynnikach odrzuceń, źródłach ruchu, danych geograficznych i powtórkach sesji bez użycia plików cookie ani śledzenia między witrynami — co sprawia, że zgodność z RODO jest wbudowaną funkcją, a nie dodatkiem.

Wykorzystując ClickHouse do wysokowydajnego przechowywania zdarzeń i PostgreSQL do danych aplikacji, Rybbit obsługuje duże wolumeny zdarzeń z szybkimi zapytaniami do pulpitu nawigacyjnego. Samodzielne hostowanie eliminuje opłaty za witrynę i limity przechowywania danych, dając Ci pełną własność danych odwiedzających we wszystkich Twoich zasobach.