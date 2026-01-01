Wdróż Rybbit jednym kliknięciem.
Nowoczesna otwartoźródłowa platforma analityki internetowej, która śledzi zachowanie odwiedzających bez plików cookie, skryptów śledzących ani inwazyjnego gromadzenia danych.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Rybbit
Rybbit to zorientowana na prywatność platforma analityki internetowej, zaprojektowana jako nowoczesna alternatywa dla Google Analytics. Dostarcza dane o odsłonach, sesjach, współczynnikach odrzuceń, źródłach ruchu, danych geograficznych i powtórkach sesji bez użycia plików cookie ani śledzenia między witrynami — co sprawia, że zgodność z RODO jest wbudowaną funkcją, a nie dodatkiem.
Wykorzystując ClickHouse do wysokowydajnego przechowywania zdarzeń i PostgreSQL do danych aplikacji, Rybbit obsługuje duże wolumeny zdarzeń z szybkimi zapytaniami do pulpitu nawigacyjnego. Samodzielne hostowanie eliminuje opłaty za witrynę i limity przechowywania danych, dając Ci pełną własność danych odwiedzających we wszystkich Twoich zasobach.
Główne cechy Rybbit
Śledzenie bez plików cookie
Monitoruje odwiedzających bez plików cookie ani odcisków palca cyfrowego, eliminując potrzebę stosowania banerów zgody, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z RODO i Kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów (California Consumer Privacy Act, CCPA).
Odtworzenia sesji
Rejestruje i odtwarza sesje użytkowników, aby dokładnie zrozumieć, jak odwiedzający poruszają się po Twojej witrynie i gdzie rezygnują.
Niestandardowe śledzenie wydarzeń
Rejestruj każdą interakcję użytkownika za pomocą niestandardowych zdarzeń i właściwości JSON w celu szczegółowej analizy ścieżki konwersji i optymalizacji konwersji.
Panel kontrolny w czasie rzeczywistym
Wyświetlaj liczbę odwiedzających w czasie rzeczywistym, aktywne strony i natychmiastowe aktualizacje metryk, aby móc monitorować skoki ruchu, gdy tylko się pojawią.
Obsługa wielu witryn
Zarządzaj analityką wielu stron internetowych z jednego panelu sterowania, z kontrolą dostępu na poziomie organizacji dla zespołów.
Dlaczego warto uruchomić Rybbit na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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