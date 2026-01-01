Do 69% zniżki na Rybbit

Wdróż Rybbit jednym kliknięciem.

Nowoczesna otwartoźródłowa platforma analityki internetowej, która śledzi zachowanie odwiedzających bez plików cookie, skryptów śledzących ani inwazyjnego gromadzenia danych.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Rybbit jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Rybbit

Rybbit to zorientowana na prywatność platforma analityki internetowej, zaprojektowana jako nowoczesna alternatywa dla Google Analytics. Dostarcza dane o odsłonach, sesjach, współczynnikach odrzuceń, źródłach ruchu, danych geograficznych i powtórkach sesji bez użycia plików cookie ani śledzenia między witrynami — co sprawia, że zgodność z RODO jest wbudowaną funkcją, a nie dodatkiem.

Wykorzystując ClickHouse do wysokowydajnego przechowywania zdarzeń i PostgreSQL do danych aplikacji, Rybbit obsługuje duże wolumeny zdarzeń z szybkimi zapytaniami do pulpitu nawigacyjnego. Samodzielne hostowanie eliminuje opłaty za witrynę i limity przechowywania danych, dając Ci pełną własność danych odwiedzających we wszystkich Twoich zasobach.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Rybbit

Śledzenie bez plików cookie

Monitoruje odwiedzających bez plików cookie ani odcisków palca cyfrowego, eliminując potrzebę stosowania banerów zgody, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z RODO i Kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów (California Consumer Privacy Act, CCPA).

Odtworzenia sesji

Rejestruje i odtwarza sesje użytkowników, aby dokładnie zrozumieć, jak odwiedzający poruszają się po Twojej witrynie i gdzie rezygnują.

Niestandardowe śledzenie wydarzeń

Rejestruj każdą interakcję użytkownika za pomocą niestandardowych zdarzeń i właściwości JSON w celu szczegółowej analizy ścieżki konwersji i optymalizacji konwersji.

Panel kontrolny w czasie rzeczywistym

Wyświetlaj liczbę odwiedzających w czasie rzeczywistym, aktywne strony i natychmiastowe aktualizacje metryk, aby móc monitorować skoki ruchu, gdy tylko się pojawią.

Obsługa wielu witryn

Zarządzaj analityką wielu stron internetowych z jednego panelu sterowania, z kontrolą dostępu na poziomie organizacji dla zespołów.

Dlaczego warto uruchomić Rybbit na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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