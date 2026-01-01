Wdróż HedgeDoc jednym kliknięciem.
Edytor Markdown typu open-source do współpracy w czasie rzeczywistym dla zespołów, umożliwiający wspólne pisanie, recenzowanie i udostępnianie dokumentów.
Wybierz plan VPS dla HedgeDoc
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z HedgeDoc
HedgeDoc to otwarty edytor Markdown do współpracy, w którym wiele osób może jednocześnie pisać i edytować ten sam dokument ze śledzeniem kursora na żywo i natychmiastową synchronizacją. Poza podstawowym Markdownem, obsługuje osadzone diagramy za pośrednictwem Mermaid i PlantUML, formuły matematyczne za pośrednictwem KaTeX, bloki kodu z podświetlaniem składni dla ponad 100 języków oraz tryb prezentacji, który zamienia każdą notatkę w zestaw slajdów.
Samodzielne hostowanie HedgeDoc na Twoim VPS utrzymuje wrażliwą dokumentację, wewnętrzne decyzje architektoniczne i zastrzeżone notatki w Twojej własnej infrastrukturze — bez opłat za użytkownika, bez dostępu stron trzecich do danych i z pełną kontrolą nad metodami uwierzytelniania, w tym LDAP, OAuth i SAML dla środowisk korporacyjnych.
Główne cechy HedgeDoc
Współpraca w czasie rzeczywistym
Wielu autorów edytuje ten sam dokument jednocześnie, z widocznymi pozycjami kursorów na żywo i natychmiastowymi aktualizacjami, utrzymując zdalne zespoły zsynchronizowane bez konfliktów scalania.
Diagramy i Matematyka
Osadzaj diagramy Mermaid, Graphviz i PlantUML obok wyrażeń matematycznych KaTeX bezpośrednio w Markdown, dzięki czemu HedgeDoc jest idealny do dokumentacji technicznej i akademickiej.
Tryb prezentacji
Konwertuj dowolny dokument Markdown na prezentację slajdów jednym kliknięciem, eliminując potrzebę oddzielnego oprogramowania do prezentacji podczas wewnętrznych rozmów i pokazów.
Elastyczne Uprawnienia
Ustaw dokumenty jako publiczne, chronione lub prywatne i kontroluj, kto może je przeglądać, komentować lub edytować — od otwartych wiki społeczności po poufne wewnętrzne specyfikacje.
Wsparcie uwierzytelniania dla przedsiębiorstw
Zintegruj z LDAP, dostawcami OAuth, SAML i kontami lokalnymi, aby zespoły mogły logować się za pomocą istniejących firmowych danych uwierzytelniających bez zarządzania oddzielnymi hasłami.
Dlaczego warto uruchomić HedgeDoc na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.