Do 69% zniżki na HedgeDoc

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Edytor Markdown typu open-source do współpracy w czasie rzeczywistym dla zespołów, umożliwiający wspólne pisanie, recenzowanie i udostępnianie dokumentów.

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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z HedgeDoc

HedgeDoc to otwarty edytor Markdown do współpracy, w którym wiele osób może jednocześnie pisać i edytować ten sam dokument ze śledzeniem kursora na żywo i natychmiastową synchronizacją. Poza podstawowym Markdownem, obsługuje osadzone diagramy za pośrednictwem Mermaid i PlantUML, formuły matematyczne za pośrednictwem KaTeX, bloki kodu z podświetlaniem składni dla ponad 100 języków oraz tryb prezentacji, który zamienia każdą notatkę w zestaw slajdów.

Samodzielne hostowanie HedgeDoc na Twoim VPS utrzymuje wrażliwą dokumentację, wewnętrzne decyzje architektoniczne i zastrzeżone notatki w Twojej własnej infrastrukturze — bez opłat za użytkownika, bez dostępu stron trzecich do danych i z pełną kontrolą nad metodami uwierzytelniania, w tym LDAP, OAuth i SAML dla środowisk korporacyjnych.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy HedgeDoc

Współpraca w czasie rzeczywistym

Wielu autorów edytuje ten sam dokument jednocześnie, z widocznymi pozycjami kursorów na żywo i natychmiastowymi aktualizacjami, utrzymując zdalne zespoły zsynchronizowane bez konfliktów scalania.

Diagramy i Matematyka

Osadzaj diagramy Mermaid, Graphviz i PlantUML obok wyrażeń matematycznych KaTeX bezpośrednio w Markdown, dzięki czemu HedgeDoc jest idealny do dokumentacji technicznej i akademickiej.

Tryb prezentacji

Konwertuj dowolny dokument Markdown na prezentację slajdów jednym kliknięciem, eliminując potrzebę oddzielnego oprogramowania do prezentacji podczas wewnętrznych rozmów i pokazów.

Elastyczne Uprawnienia

Ustaw dokumenty jako publiczne, chronione lub prywatne i kontroluj, kto może je przeglądać, komentować lub edytować — od otwartych wiki społeczności po poufne wewnętrzne specyfikacje.

Wsparcie uwierzytelniania dla przedsiębiorstw

Zintegruj z LDAP, dostawcami OAuth, SAML i kontami lokalnymi, aby zespoły mogły logować się za pomocą istniejących firmowych danych uwierzytelniających bez zarządzania oddzielnymi hasłami.

Dlaczego warto uruchomić HedgeDoc na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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