HedgeDoc to otwarty edytor Markdown do współpracy, w którym wiele osób może jednocześnie pisać i edytować ten sam dokument ze śledzeniem kursora na żywo i natychmiastową synchronizacją. Poza podstawowym Markdownem, obsługuje osadzone diagramy za pośrednictwem Mermaid i PlantUML, formuły matematyczne za pośrednictwem KaTeX, bloki kodu z podświetlaniem składni dla ponad 100 języków oraz tryb prezentacji, który zamienia każdą notatkę w zestaw slajdów.

Samodzielne hostowanie HedgeDoc na Twoim VPS utrzymuje wrażliwą dokumentację, wewnętrzne decyzje architektoniczne i zastrzeżone notatki w Twojej własnej infrastrukturze — bez opłat za użytkownika, bez dostępu stron trzecich do danych i z pełną kontrolą nad metodami uwierzytelniania, w tym LDAP, OAuth i SAML dla środowisk korporacyjnych.