Wdróż Tautulli jednym kliknięciem.
Narzędzie towarzyszące do monitorowania i analiz dla Plex Media Server ze szczegółowymi statystykami i niestandardowymi powiadomieniami.
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Co możesz zbudować z Tautulli
Tautulli to narzędzie do monitorowania i śledzenia oparte na Pythonie, zbudowane specjalnie dla Plex Media Server. Rejestruje każde zdarzenie odtwarzania — kto co oglądał, kiedy, w jakiej jakości i z jakiego urządzenia — i prezentuje dane w bogatych wykresach oraz filtrowalnych tabelach historii.
Samodzielne hostowanie Tautulli na VPS, obok lub niezależnie od Twojego serwera Plex, zapewnia Ci trwałe statystyki i dostarczanie powiadomień za pośrednictwem Discord, Slack, Telegram i poczty e-mail, bez polegania na usługach chmurowych Plexa. Łączy się z dowolnym serwerem Plex przez sieć.
Główne cechy Tautulli
Historia odtwarzania
Każdy strumień jest rejestrowany wraz z użytkownikiem, urządzeniem, jakością i czasem trwania, dzięki czemu masz pełny zapis aktywności serwera multimediów.
Niestandardowe powiadomienia
Wysyłaj powiadomienia o nowej zawartości, rozpoczęciu strumieniowania, transkodowaniu lub logowaniach użytkowników za pośrednictwem Discorda, Slacka, Telegrama, poczty e-mail i nie tylko.
Panel statystyk
Wizualne wykresy pokazują jednoczesne strumienie, wykorzystanie przepustowości, popularne media i aktywność poszczególnych użytkowników w dowolnym przedziale czasowym.
Wsparcie newslettera
Automatycznie generuj i wysyłaj newslettery e-mailowe prezentujące ostatnio dodane filmy i odcinki swoim użytkownikom Plex.
Dlaczego warto uruchomić Tautulli na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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