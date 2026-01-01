Tautulli to narzędzie do monitorowania i śledzenia oparte na Pythonie, zbudowane specjalnie dla Plex Media Server. Rejestruje każde zdarzenie odtwarzania — kto co oglądał, kiedy, w jakiej jakości i z jakiego urządzenia — i prezentuje dane w bogatych wykresach oraz filtrowalnych tabelach historii.

Samodzielne hostowanie Tautulli na VPS, obok lub niezależnie od Twojego serwera Plex, zapewnia Ci trwałe statystyki i dostarczanie powiadomień za pośrednictwem Discord, Slack, Telegram i poczty e-mail, bez polegania na usługach chmurowych Plexa. Łączy się z dowolnym serwerem Plex przez sieć.