GitIngest łączy tradycyjne bazy kodu z przepływami pracy w rozwoju wspomaganymi AI, przekształcając całe repozytoria Git w ustrukturyzowany, efektywny pod względem tokenów tekst, który modele językowe mogą efektywnie przetwarzać. Wyodrębnia kod z inteligentnym formatowaniem, respektuje wzorce gitignore i dostarcza szacunkowe liczby tokenów, aby deweloperzy mogli planować koszty API przed przesłaniem dużych wyciągów.

Samodzielne hostowanie GitIngest zapewnia, że zastrzeżony kod źródłowy nigdy nie przechodzi przez zewnętrzne serwery. W przeciwieństwie do usługi publicznej, Twoja własna instancja nie nakłada żadnych limitów szybkości, umożliwiając nieograniczone przetwarzanie repozytoriów dla zespołów z dużymi potrzebami w zakresie rozwoju wspomaganego AI.