Wdróż GitIngest jednym kliknięciem.
Narzędzie dla programistów, które konwertuje repozytoria Git na zoptymalizowane formaty tekstowe, gotowe do analizy przez AI i LLM.
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Co możesz zbudować z GitIngest
GitIngest łączy tradycyjne bazy kodu z przepływami pracy w rozwoju wspomaganymi AI, przekształcając całe repozytoria Git w ustrukturyzowany, efektywny pod względem tokenów tekst, który modele językowe mogą efektywnie przetwarzać. Wyodrębnia kod z inteligentnym formatowaniem, respektuje wzorce gitignore i dostarcza szacunkowe liczby tokenów, aby deweloperzy mogli planować koszty API przed przesłaniem dużych wyciągów.
Samodzielne hostowanie GitIngest zapewnia, że zastrzeżony kod źródłowy nigdy nie przechodzi przez zewnętrzne serwery. W przeciwieństwie do usługi publicznej, Twoja własna instancja nie nakłada żadnych limitów szybkości, umożliwiając nieograniczone przetwarzanie repozytoriów dla zespołów z dużymi potrzebami w zakresie rozwoju wspomaganego AI.
Główne cechy GitIngest
Konwersja repozytorium na LLM
Przekształca całe repozytoria Git w ustrukturyzowany tekst zoptymalizowany pod kątem modeli językowych, zachowując kontekst kodu bez ręcznego kopiowania i wklejania.
Oszacowanie liczby tokenów
Wyświetla liczbę tokenów i statystyki rozmiaru danych, zanim prześlesz je do API LLM, pomagając oszacować koszty z góry.
Wsparcie dla prywatnych repozytoriów
Integracja osobistego tokenu dostępu GitHub umożliwia bezpieczne przetwarzanie prywatnych i zastrzeżonych repozytoriów.
Selektywna ekstrakcja
Wyodrębnij konkretne katalogi lub moduły do ukierunkowanej analizy AI, zamiast wysyłać całą dużą bazę kodu.
Inteligentne filtrowanie
Automatycznie wyklucza pliki binarne i uwzględnia wzorce gitignore, aby uzyskać czysty, odpowiedni wynik tekstowy.
Dlaczego warto uruchomić GitIngest na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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