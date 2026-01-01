Do 69% zniÅ¼ki na qBittorrent

Deploy qBittorrent in one click installation.

Free, open-source BitTorrent client with a full-featured web interface and RSS-based automated downloading.

Uruchom swojÄ… aplikacjÄ™ natychmiast
BezpÅ‚atne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarzÄ…dzany przez AI
23,99zÅ‚/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniÄ™dzy
Deploy qBittorrent in one click installation.

Wybierz plan VPS dla qBittorrent

68% zniÅ¼ki
KVM 1
74,99zÅ‚
23,99zÅ‚/mies.
Wybierz plan
Odnawia siÄ™ w cenie 51,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamiÄ™ci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowoÅ›ci
Najpopularniejszy
63% zniÅ¼ki
KVM 2
91,99zÅ‚
33,99zÅ‚/mies.
Wybierz plan
Odnawia siÄ™ w cenie 64,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamiÄ™ci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowoÅ›ci
69% zniÅ¼ki
KVM 4
153,99zÅ‚
46,99zÅ‚/mies.
Wybierz plan
Odnawia siÄ™ w cenie 119,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamiÄ™ci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowoÅ›ci
66% zniÅ¼ki
KVM 8
277,99zÅ‚
93,99zÅ‚/mies.
Wybierz plan
Odnawia siÄ™ w cenie 213,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamiÄ™ci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowoÅ›ci
68% zniÅ¼ki
KVM 1
74,99zÅ‚
23,99zÅ‚/mies.
Wybierz plan
Odnawia siÄ™ w cenie 51,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamiÄ™ci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowoÅ›ci
Najpopularniejszy
63% zniÅ¼ki
KVM 2
91,99zÅ‚
33,99zÅ‚/mies.
Wybierz plan
Odnawia siÄ™ w cenie 64,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamiÄ™ci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowoÅ›ci
69% zniÅ¼ki
KVM 4
153,99zÅ‚
46,99zÅ‚/mies.
Wybierz plan
Odnawia siÄ™ w cenie 119,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamiÄ™ci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowoÅ›ci
66% zniÅ¼ki
KVM 8
277,99zÅ‚
93,99zÅ‚/mies.
Wybierz plan
Odnawia siÄ™ w cenie 213,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamiÄ™ci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowoÅ›ci

KaÅ¼dy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze wiÄ™cej

MenedÅ¼er Docker
Szybki dostÄ™p do logÃ³w kontenerÃ³w
Aktualizacje jednym klikniÄ™ciem
Procesory AMD EPYC
PamiÄ™Ä‡ masowa SSD NVMe
PrÄ™dkoÅ›Ä‡ sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na caÅ‚ym Å›wiecie
Darmowa domena na 1 rok
MenedÅ¼er Docker
Szybki dostÄ™p do logÃ³w kontenerÃ³w
Aktualizacje jednym klikniÄ™ciem
Procesory AMD EPYC
PamiÄ™Ä‡ masowa SSD NVMe
PrÄ™dkoÅ›Ä‡ sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na caÅ‚ym Å›wiecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany sÄ… opÅ‚acane z gÃ³ry. MiesiÄ™czna stawka odzwierciedla caÅ‚kowitÄ… cenÄ™ planu podzielonÄ… przez liczbÄ™ miesiÄ™cy w planie.

Co moÅ¼esz zbudowaÄ‡ z qBittorrent

qBittorrent is a free, open-source BitTorrent client that delivers professional-grade features without advertisements, bundled software, or privacy-compromising telemetry. Originally built as a lightweight alternative to bloated commercial torrent clients, it combines sequential downloading, bandwidth scheduling, IP filtering, and an integrated search engine in a clean interface.

Running qBittorrent on a VPS provides always-on downloading and seeding with datacenter-grade bandwidth, removes the impact on home network performance during large transfers, and integrates seamlessly with media automation tools like Sonarr, Radarr, and Lidarr for hands-free library management.

Rozpocznij
Co moÅ¼esz zbudowaÄ‡ z {name}

GÅ‚Ã³wne cechy qBittorrent

Browser-Based Web UI

Manage torrents from any device through a full-featured web interface that mirrors the desktop experience without installing extra software.

RSS Automation

Subscribe to RSS feeds and define download rules so new releases matching your criteria are fetched automatically without manual searching.

Sequential Downloading

Download files in order so media can be previewed while the rest of the torrent is still transferring, useful for large video files.

Privacy Controls

Built-in IP filtering, encryption options, and zero telemetry keep your download activity private without relying on third-party add-ons.

Automation Integration

REST API and category-based path routing connect qBittorrent directly to Sonarr, Radarr, and Lidarr for fully automated media pipelines.

Dlaczego warto uruchomiÄ‡ qBittorrent na Hostinger

Uruchom jednym klikniÄ™ciem

Uruchom swojÄ… aplikacjÄ™ natychmiast dziÄ™ki wstÄ™pnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez rÄ™cznej instalacji i skomplikowanych krokÃ³w konfiguracyjnych.

Uruchom jednym klikniÄ™ciem

BezpieczeÅ„stwo, na ktÃ³rym moÅ¼esz polegaÄ‡

ChroÅ„ swoje aplikacje dziÄ™ki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciÄ…gÅ‚emu monitorowaniu.

BezpieczeÅ„stwo, na ktÃ³rym moÅ¼esz polegaÄ‡

Wbudowany menedÅ¼er Docker

Uruchamiaj i zarzÄ…dzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. WdraÅ¼aj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z Å‚atwoÅ›ciÄ….

Wbudowany menedÅ¼er Docker

Uruchom jednym klikniÄ™ciem

Uruchom swojÄ… aplikacjÄ™ natychmiast dziÄ™ki wstÄ™pnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez rÄ™cznej instalacji i skomplikowanych krokÃ³w konfiguracyjnych.

Uruchom jednym klikniÄ™ciem

BezpieczeÅ„stwo, na ktÃ³rym moÅ¼esz polegaÄ‡

ChroÅ„ swoje aplikacje dziÄ™ki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciÄ…gÅ‚emu monitorowaniu.

BezpieczeÅ„stwo, na ktÃ³rym moÅ¼esz polegaÄ‡

Wbudowany menedÅ¼er Docker

Uruchamiaj i zarzÄ…dzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. WdraÅ¼aj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z Å‚atwoÅ›ciÄ….

Wbudowany menedÅ¼er Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj siÄ™ globalnie.

Wybierz lokalizacjÄ™ serwera blisko odbiorcÃ³w, aby przyspieszyÄ‡ Å‚adowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce PÃ³Å‚nocnej, Europie, Azji i Ameryce PoÅ‚udniowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj siÄ™ globalnie.

Hosting Docker VPS, na ktÃ³ry moÅ¼esz liczyÄ‡

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostÄ™pnoÅ›Ä‡ jest stale na najwyÅ¼szym poziomie, dziÄ™ki czemu moja strona dziaÅ‚a pÅ‚ynnie. Za kaÅ¼dym razem, gdy potrzebowaÅ‚em pomocy, ich zespÃ³Å‚ wsparcia technicznego byÅ‚ szybki, kompetentny i naprawdÄ™ pomocny.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Wszystko dziaÅ‚a pÅ‚ynnie i Å›wietnie z Hostinger â€“ chatbot AI + czat z czÅ‚owiekiem, jeÅ›li AI nie moÅ¼e rozwiÄ…zaÄ‡ problemu. A VPS? Po prostu ogieÅ„ â€“ Å¼adnych wahaÅ„. DziÄ™ki dla zespoÅ‚u deweloperÃ³w i wszystkich zaangaÅ¼owanych. Tak trzymaÄ‡ ðŸš€

Noel
Noel

Wreszcie firma hostingowa VPS, ktÃ³ra robi to dobrze! Dobre ceny. DoskonaÅ‚y panel, ktÃ³ry szanuje czas uÅ¼ytkownikÃ³w. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. NiezawodnoÅ›Ä‡. SolidnoÅ›Ä‡ w kaÅ¼dym calu.

Omkar
Omkar

SkontaktowaÅ‚em siÄ™ z pomocÄ… technicznÄ… Hostinger po utracie dostÄ™pu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wraÅ¼eniem. Kodee i Mohammad z zespoÅ‚u wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokÅ‚adni.

Sylvain
Sylvain

Wielkie podziÄ™kowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziÄ™kujÄ™ Carli.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze dziaÅ‚a. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy siÄ™ nie zawiesza.

Martin K
Martin K

Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usÅ‚ug, z ktÃ³rych korzystam. Nie jest tak droga jak niektÃ³re miejsca z naprawdÄ™ Å›wietnymi konfiguracjami VPS i cenami.

30-dniowa gwarancja zwrotu pieniÄ™dzy

WyprÃ³buj bez ryzyka dziÄ™ki naszej 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniÄ™dzy. SzczegÃ³Å‚y znajdziesz w naszej polityce zwrotÃ³w.

Rozpocznij

Odkryj wiÄ™cej aplikacji do wdroÅ¼enia

Immich

Immich

Immich to wysokowydajne, samodzielnie hostowane rozwiÄ…zanie do zarzÄ…dzania zdjÄ™ciami i filmami.

WdrÃ³Å¼
Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

PrzesyÅ‚aj strumieniowo osobiste biblioteki muzyczne za poÅ›rednictwem serwera API kompatybilnego z Subsonic

WdrÃ³Å¼
AllTube

AllTube

Interfejs internetowy do pobierania filmÃ³w z YouTube i innych stron

WdrÃ³Å¼
Zobacz wszystkie aplikacje

Dbamy o TwojÄ… prywatnoÅ›Ä‡

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, ktÃ³re sÄ… niezbÄ™dne do prawidÅ‚owego dziaÅ‚ania witryny oraz do zbierania danych o Twojej interakcji z niÄ…, a takÅ¼e w celach marketingowych. AkceptujÄ…c, zgadzasz siÄ™ na zapisanie plikÃ³w cookie na swoim urzÄ…dzeniu w celu wyÅ›wietlania spersonalizowanych reklam, personalizacji i analiz, zgodnie z naszÄ… PolitykÄ… plikÃ³w cookie.