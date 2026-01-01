ESPHome to system open source, który przekształca mikrokontrolery ESP8266 i ESP32 w urządzenia inteligentnego domu za pomocą prostych plików konfiguracyjnych YAML. Nie jest wymagane programowanie w C++ — zdefiniuj czujniki, przełączniki i wyświetlacze w YAML, a ESPHome automatycznie kompiluje i flashuje zoptymalizowane oprogramowanie układowe. Integruje się natywnie z Home Assistant i obsługuje MQTT w celu zapewnienia kompatybilności z dowolną platformą automatyki.

Uruchomienie ESPHome na VPS zapewnia stałe zarządzanie urządzeniami oraz zdalną kompilację oprogramowania układowego dostępną z dowolnego miejsca. Twoje konfiguracje urządzeń są centralnie przechowywane i tworzone są ich kopie zapasowe, a aktualizacje bezprzewodowe mogą być uruchamiane bez konieczności przebywania w sieci lokalnej, w której znajdują się urządzenia fizyczne.