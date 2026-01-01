Wdróż ESPHome jednym kliknięciem.
System zarządzania oprogramowaniem układowym oparty na YAML dla mikrokontrolerów ESP8266 i ESP32 z panelem internetowym i bezprzewodowymi aktualizacjami.
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Co możesz zbudować z ESPHome
ESPHome to system open source, który przekształca mikrokontrolery ESP8266 i ESP32 w urządzenia inteligentnego domu za pomocą prostych plików konfiguracyjnych YAML. Nie jest wymagane programowanie w C++ — zdefiniuj czujniki, przełączniki i wyświetlacze w YAML, a ESPHome automatycznie kompiluje i flashuje zoptymalizowane oprogramowanie układowe. Integruje się natywnie z Home Assistant i obsługuje MQTT w celu zapewnienia kompatybilności z dowolną platformą automatyki.
Uruchomienie ESPHome na VPS zapewnia stałe zarządzanie urządzeniami oraz zdalną kompilację oprogramowania układowego dostępną z dowolnego miejsca. Twoje konfiguracje urządzeń są centralnie przechowywane i tworzone są ich kopie zapasowe, a aktualizacje bezprzewodowe mogą być uruchamiane bez konieczności przebywania w sieci lokalnej, w której znajdują się urządzenia fizyczne.
Główne cechy ESPHome
Konfiguracja YAML
Zdefiniuj zachowanie urządzenia ESP w prostych plikach YAML z automatyczną walidacją — bez znajomości C++ ani konieczności konfiguracji IDE.
Aktualizacje Over-the-Air
Wysyłaj bezprzewodowo aktualizacje oprogramowania układowego do wszystkich Twoich urządzeń ESP bez fizycznego dostępu, co ułatwia utrzymanie dużych wdrożeń.
Integracja Home Assistant
Natywna integracja API z Home Assistant umożliwia natychmiastowe wykrywanie urządzeń i lokalne sterowanie z zerowym opóźnieniem bez zależności od chmury.
500+ Komponentów
Obsługa setek czujników, wyświetlaczy, kontrolerów LED i siłowników oznacza, że niemal każdy sprzęt można zintegrować od razu po wyjęciu z pudełka.
Logowanie w czasie rzeczywistym
Przesyłaj strumieniowo dzienniki urządzeń na żywo bezpośrednio w panelu webowym, aby szybko rozwiązywać problemy i monitorować odczyty czujników podczas programowania.
Dlaczego warto uruchomić ESPHome na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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