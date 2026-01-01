Wdróż Bookshelf jednym kliknięciem.
Aktywna reaktywacja społeczności Readarr do automatyzacji zarządzania biblioteką ebooków i audiobooków.
Wybierz plan VPS dla Bookshelf
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Bookshelf
Bookshelf jest utrzymywanym przez społeczność następcą Readarr, zbudowanym na tym samym frameworku arr, który zasila Sonarr i Radarr. Monitoruje Twoich ulubionych autorów, śledzi nowe wydania oraz automatycznie pobiera i porządkuje książki za pośrednictwem Twoich istniejących klientów pobierania — w tym qBittorrent, Transmission, SABnzbd i NZBGet — zanim umieści je w Twojej bibliotece Calibre lub Calibre-Web z czystymi metadanymi.
Samodzielne hostowanie Bookshelf na VPS zapewnia działanie usługi 24/7, dzięki czemu wydania są przechwytywane w momencie ich pojawienia się, bez zależności od tego, czy domowa maszyna jest online. Trwałe woluminy zachowują Twoje listy autorów, profile jakości i historię pobierania podczas aktualizacji kontenera.
Główne cechy Bookshelf
Zautomatyzowane śledzenie autorów
Monitoruj całe bibliografie i serie autorów, tak aby każde nowe wydanie było automatycznie kolejkowane do pobrania bez ręcznego wyszukiwania.
Obsługa e-booków wielu formatów
Obsługuje formaty EPUB, MOBI, AZW3, PDF i audiobooków, w tym M4B, dając Ci jedno narzędzie dla całej Twojej biblioteki cyfrowej.
Pobierz integrację Klienta
Łączy się z qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd i NZBGet, dzięki czemu książki trafiają do Twojej biblioteki za pośrednictwem dowolnego klienta, którego już używasz.
Synchronizacja Biblioteki Calibre
Integruje się bezpośrednio z Calibre i Calibre-Web, aby automatycznie importować nowe nabytki ze spójnymi metadanymi i nazewnictwem folderów.
Zarządzanie profilem jakości
Zdefiniuj preferowane formaty i opcje awaryjne dla każdego profilu, zapewniając, że pobrane pliki spełniają Twoje standardy jakości bez ręcznej interwencji.
Dlaczego warto uruchomić Bookshelf na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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