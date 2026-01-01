Bookshelf jest utrzymywanym przez społeczność następcą Readarr, zbudowanym na tym samym frameworku arr, który zasila Sonarr i Radarr. Monitoruje Twoich ulubionych autorów, śledzi nowe wydania oraz automatycznie pobiera i porządkuje książki za pośrednictwem Twoich istniejących klientów pobierania — w tym qBittorrent, Transmission, SABnzbd i NZBGet — zanim umieści je w Twojej bibliotece Calibre lub Calibre-Web z czystymi metadanymi.

Samodzielne hostowanie Bookshelf na VPS zapewnia działanie usługi 24/7, dzięki czemu wydania są przechwytywane w momencie ich pojawienia się, bez zależności od tego, czy domowa maszyna jest online. Trwałe woluminy zachowują Twoje listy autorów, profile jakości i historię pobierania podczas aktualizacji kontenera.