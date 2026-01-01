Lychee to dopracowany system zarządzania zdjęciami typu open source, który przekształca każdy folder obrazów w pięknie prezentującą się galerię online. Indeksuje metadane EXIF i IPTC, generuje responsywne miniatury, organizuje zdjęcia w zagnieżdżone albumy oraz oferuje publiczne, chronione hasłem i prywatne udostępnianie dla pojedynczych albumów lub zdjęć — wszystko to wspierane przez przejrzysty, przyjazny dla urządzeń mobilnych web UI.

Samodzielne hostowanie Lychee na Twoim VPS przechowuje oryginalne pliki w pełnej rozdzielczości, dane lokalizacyjne i historię przeglądania na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, zamiast przekazywać je zewnętrznej platformie fotograficznej. Aplikacja obsługuje MySQL, MariaDB, PostgreSQL lub SQLite jako zaplecza i integruje się bezproblemowo z pamięcią obiektową, dostawcami LDAP i OAuth — co czyni ją równie odpowiednią do osobistego archiwum zdjęć lub współdzielonej biblioteki dla małego zespołu.