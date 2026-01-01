Wdróż Lychee jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana platforma do zarządzania zdjęciami z organizacją albumów, kontrolą udostępniania i przeglądaniem uwzględniającym metadane, stworzona dla poważnych fotografów.
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Co możesz zbudować z Lychee
Lychee to dopracowany system zarządzania zdjęciami typu open source, który przekształca każdy folder obrazów w pięknie prezentującą się galerię online. Indeksuje metadane EXIF i IPTC, generuje responsywne miniatury, organizuje zdjęcia w zagnieżdżone albumy oraz oferuje publiczne, chronione hasłem i prywatne udostępnianie dla pojedynczych albumów lub zdjęć — wszystko to wspierane przez przejrzysty, przyjazny dla urządzeń mobilnych web UI.
Samodzielne hostowanie Lychee na Twoim VPS przechowuje oryginalne pliki w pełnej rozdzielczości, dane lokalizacyjne i historię przeglądania na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, zamiast przekazywać je zewnętrznej platformie fotograficznej. Aplikacja obsługuje MySQL, MariaDB, PostgreSQL lub SQLite jako zaplecza i integruje się bezproblemowo z pamięcią obiektową, dostawcami LDAP i OAuth — co czyni ją równie odpowiednią do osobistego archiwum zdjęć lub współdzielonej biblioteki dla małego zespołu.
Główne cechy Lychee
Zagnieżdżona hierarchia albumów
Organizuj zdjęcia w albumy i podalbumy z możliwością zmiany kolejności metodą „przeciągnij i upuść”, wyborem zdjęcia na okładkę oraz kontrolą udostępniania dla każdego albumu.
Metadane EXIF i IPTC
Automatyczne wyodrębnianie tagów aparatu, obiektywu, ekspozycji, GPS i IPTC, dzięki czemu albumy można przeszukiwać i filtrować według korpusu aparatu, ogniskowej lub lokalizacji.
Szczegółowe kontrole udostępniania
Udostępniaj albumy publicznie, chroń je hasłem lub udostępniaj tylko na zaproszenie, i generuj linki do udostępniania dla każdego albumu lub zdjęcia bez ujawniania reszty Twojej biblioteki.
Obsługa RAW i HEIC
Natywna obsługa formatów RAW i HEIC obok JPEG, PNG i wideo — Lychee transkoduje dla sieci, zachowując oryginalny plik.
Logowanie OAuth i LDAP
Połącz się z istniejącymi dostawcami tożsamości, w tym Google, GitHub i dowolnym katalogiem LDAP, aby współtwórcy logowali się za pomocą danych uwierzytelniających, które już posiadają.
Zaplecze pamięci obiektowej
Opcjonalnie przechowuj zdjęcia w pamięci obiektowej kompatybilnej z S3, aby skalować swoją bibliotekę poza dysk lokalny, zachowując jednocześnie to samo doświadczenie użytkownika (UX).
Dlaczego warto uruchomić Lychee na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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