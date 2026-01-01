Wdróż LinkAce jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowane archiwum zakładek z automatycznym monitorowaniem linków, wyszukiwaniem pełnotekstowym i kompletnym API REST.
Wybierz plan VPS dla LinkAce
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z LinkAce
LinkAce to otwarte archiwum zakładek stworzone dla osób, które chcą długoterminowo i w zorganizowany sposób przechowywać każdy zebrany link. Automatycznie przechwytuje tytuły i opisy, monitoruje zapisane adresy URL pod kątem uszkodzonych lub przeniesionych celów, a także może przekazywać strony do Internet Archive, dzięki czemu ważne źródła pozostają dostępne nawet po zniknięciu oryginalnej witryny.
Samodzielne hostowanie LinkAce na własnym serwerze VPS chroni Twoją historię czytania, badania i udostępnione listy przed zewnętrznymi trackerami i zastrzeżonymi usługami zakładek. Dołączona baza danych MariaDB i pamięć podręczna Redis zapewniają szybką, prywatną bazę wiedzy, którą w pełni posiadasz, wraz z bookmarkletami przeglądarki, kanałami RSS i pełnym interfejsem API REST do integracji.
Główne cechy LinkAce
Automatyczne monitorowanie linków
Zaplanowane kontrole wykrywają uszkodzone lub przeniesione linki, aby Twoje archiwum nie niszczało po cichu z czasem.
Kopia zapasowa Internet Archive
Wysyłaj zapisane adresy URL do Wayback Machine automatycznie i zachowuj czytelne kopie znikających stron.
Listy, tagi i wyszukiwanie
Organizuj zakładki za pomocą zagnieżdżonych list i tagów, a następnie szybko znajdź wszystko za pomocą zaawansowanego wyszukiwania filtrowanego.
Pełny REST API
Zintegruj LinkAce z rozszerzeniami przeglądarki, klientami mobilnymi, Zapierem i niestandardowymi skryptami za pośrednictwem w pełni udokumentowanego API.
Publiczne i prywatne linki
Oznacz każdą zakładkę jako prywatną, wewnętrzną lub publiczną i udostępniaj wyselekcjonowane kolekcje za pośrednictwem dedykowanych kanałów RSS.
Import i eksport HTML
Importuj istniejące zakładki przeglądarki lub wyeksportuj swoje pełne archiwum w dowolnym momencie bez blokady dostawcy.
Dlaczego warto uruchomić LinkAce na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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