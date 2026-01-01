LinkAce to otwarte archiwum zakładek stworzone dla osób, które chcą długoterminowo i w zorganizowany sposób przechowywać każdy zebrany link. Automatycznie przechwytuje tytuły i opisy, monitoruje zapisane adresy URL pod kątem uszkodzonych lub przeniesionych celów, a także może przekazywać strony do Internet Archive, dzięki czemu ważne źródła pozostają dostępne nawet po zniknięciu oryginalnej witryny.

Samodzielne hostowanie LinkAce na własnym serwerze VPS chroni Twoją historię czytania, badania i udostępnione listy przed zewnętrznymi trackerami i zastrzeżonymi usługami zakładek. Dołączona baza danych MariaDB i pamięć podręczna Redis zapewniają szybką, prywatną bazę wiedzy, którą w pełni posiadasz, wraz z bookmarkletami przeglądarki, kanałami RSS i pełnym interfejsem API REST do integracji.