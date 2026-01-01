Wdróż Locust jednym kliknięciem.
Skryptowy framework do testowania obciążenia w Pythonie do symulowania równoczesnych użytkowników z pulpitem nawigacyjnym w czasie rzeczywistym.
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Co możesz zbudować z Locust
Locust to oparte na Pythonie narzędzie do testowania obciążenia o otwartym kodzie źródłowym, które pozwala zespołom inżynierskim definiować zachowania użytkowników w prostym kodzie Pythona i odtwarzać miliony jednoczesnych żądań wobec dowolnego celu HTTP lub niestandardowego protokołu. W przeciwieństwie do narzędzi opartych na GUI, scenariusze Locust to skrypty kontrolowane wersjami, co ułatwia przeglądanie, parametryzowanie i integrowanie testów z potokami CI/CD.
Wbudowany interfejs użytkownika sieciowego pokazuje przepustowość na żywo, percentyle czasu odpowiedzi i wskaźniki błędów podczas uruchamiania testów, a także pozwala zwiększać lub zmniejszać liczbę użytkowników w czasie rzeczywistym bez ponownego uruchamiania. Samodzielne hostowanie Locust na Twoim VPS-ie utrzymuje ruch testowy i dane uwierzytelniające poza infrastrukturą SaaS stron trzecich i pozwala na umieszczenie generatora obciążenia blisko systemu docelowego, aby zminimalizować sztuczne opóźnienia sieciowe.
Główne cechy Locust
Pliki Locust w Pythonie
Pisz scenariusze testowe jako zwykłe klasy Pythona z pełnym dostępem do standardowej biblioteki i pakietów innych firm, umożliwiając kontrolę wersji i integrację CI.
Panel sterowania stroną internetową w czasie rzeczywistym
Monitoruj żądania na sekundę, percentyle czasu odpowiedzi i wskaźniki awaryjności na żywo w Twojej przeglądarce, i dostosowuj liczbę równoczesnych użytkowników bez zatrzymywania testu.
Rozproszone generowanie obciążenia
Dodaj węzły robocze, aby koordynować obciążenie z wielu maszyn, skalując się do milionów równoczesnych użytkowników z zagregowanymi statystykami zbieranymi centralnie.
Obsługa dowolnego protokołu
Testuj interfejsy API REST, WebSockets, gRPC i niestandardowe protokoły TCP, rozszerzając podstawową klasę User za pomocą dowolnej biblioteki Python.
Tryb CI bezgłowy
Przeprowadzaj testy nieinterakcyjnie z konfigurowalnymi progami zaliczenia/niezaliczenia dla wskaźników awaryjności i opóźnień, aby automatycznie blokować wdrożenia w Twoim potoku.
Dlaczego warto uruchomić Locust na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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