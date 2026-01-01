Locust to oparte na Pythonie narzędzie do testowania obciążenia o otwartym kodzie źródłowym, które pozwala zespołom inżynierskim definiować zachowania użytkowników w prostym kodzie Pythona i odtwarzać miliony jednoczesnych żądań wobec dowolnego celu HTTP lub niestandardowego protokołu. W przeciwieństwie do narzędzi opartych na GUI, scenariusze Locust to skrypty kontrolowane wersjami, co ułatwia przeglądanie, parametryzowanie i integrowanie testów z potokami CI/CD.

Wbudowany interfejs użytkownika sieciowego pokazuje przepustowość na żywo, percentyle czasu odpowiedzi i wskaźniki błędów podczas uruchamiania testów, a także pozwala zwiększać lub zmniejszać liczbę użytkowników w czasie rzeczywistym bez ponownego uruchamiania. Samodzielne hostowanie Locust na Twoim VPS-ie utrzymuje ruch testowy i dane uwierzytelniające poza infrastrukturą SaaS stron trzecich i pozwala na umieszczenie generatora obciążenia blisko systemu docelowego, aby zminimalizować sztuczne opóźnienia sieciowe.