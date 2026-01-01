Wdróż Loomio jednym kliknięciem.
Platforma do wspólnego podejmowania decyzji o otwartym kodzie źródłowym, przeznaczona dla grup, aby mogły omawiać propozycje, przeprowadzać ankiety i wspólnie podejmować decyzje.
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Co możesz zbudować z Loomio
Loomio to platforma open-source stworzona specjalnie do wspólnego podejmowania decyzji. Grupy mogą prowadzić ustrukturyzowane dyskusje, tworzyć propozycje, przeprowadzać ankiety i rejestrować wyniki — wszystko w jednym miejscu. W przeciwieństwie do ogólnych narzędzi czatu, Loomio koncentruje rozmowy na dążeniu do jasnych decyzji, co czyni go idealnym dla spółdzielni, organizacji non-profit, organizacji społecznych i rozproszonych zespołów.
Samodzielne hostowanie Loomio na własnym serwerze VPS sprawia, że dane członków pozostają w pełni pod Twoją kontrolą, bez opłat za użytkownika i bez zależności od usług stron trzecich. To wdrożenie obejmuje pełną aplikację internetową Rails, proces roboczy Sidekiq, bazę danych PostgreSQL, kolejkę Redis oraz serwer Hocuspocus do wspólnego edytowania dokumentów w czasie rzeczywistym.
Główne cechy Loomio
Ustrukturyzowane propozycje
Twórz ograniczone czasowo propozycje z opcjami zgadzam się, nie zgadzam się, wstrzymuję się i blokuję, aby grupy mogły podejmować odpowiedzialne decyzje z przejrzystym śladem kontrolnym.
Elastyczne ankiety
Przeprowadzaj głosowania rankingowe, głosowania punktowe, ankiety punktowe i ankiety dotyczące terminu spotkania, aby zebrać zniuansowane opinie grupy, wykraczające poza proste pytania tak/nie.
Dyskusje wątkowe
Utrzymuj porządek w rozmowach dzięki komentarzom w wątkach i reakcjom kontekstowym, aby ważny kontekst nigdy nie zaginął w ruchliwym kanale czatu.
Współpraca w czasie rzeczywistym
Wspólnie edytuj tekst propozycji i wątki dyskusji w czasie rzeczywistym, korzystając z wbudowanego serwera Hocuspocus, bez konieczności użycia edytora zewnętrznego.
Podgrupy i uprawnienia
Organizuj członków w podgrupy z niezależnymi ustawieniami prywatności i rolami, wspierając złożone struktury organizacyjne w ramach jednej instalacji.
Dlaczego warto uruchomić Loomio na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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