Loomio to platforma open-source stworzona specjalnie do wspólnego podejmowania decyzji. Grupy mogą prowadzić ustrukturyzowane dyskusje, tworzyć propozycje, przeprowadzać ankiety i rejestrować wyniki — wszystko w jednym miejscu. W przeciwieństwie do ogólnych narzędzi czatu, Loomio koncentruje rozmowy na dążeniu do jasnych decyzji, co czyni go idealnym dla spółdzielni, organizacji non-profit, organizacji społecznych i rozproszonych zespołów.

Samodzielne hostowanie Loomio na własnym serwerze VPS sprawia, że dane członków pozostają w pełni pod Twoją kontrolą, bez opłat za użytkownika i bez zależności od usług stron trzecich. To wdrożenie obejmuje pełną aplikację internetową Rails, proces roboczy Sidekiq, bazę danych PostgreSQL, kolejkę Redis oraz serwer Hocuspocus do wspólnego edytowania dokumentów w czasie rzeczywistym.