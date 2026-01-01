Wdróż Zulip jednym kliknięciem.
Platforma czatu zespołowego typu open source z uporządkowanym wątkowaniem tematów, stworzona do skoncentrowanej i asynchronicznej komunikacji zespołowej.
Wybierz plan VPS dla Zulip
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Zulip
Zulip to potężna platforma czatu zespołowego o otwartym kodzie źródłowym, która organizuje każdą rozmowę w tematy w ramach kanałów, co czyni ją fundamentalnie różną od narzędzi z płaskimi kanałami. Zamiast niezróżnicowanego strumienia wiadomości, każda rozmowa należy do nazwanego tematu — umożliwiając członkom zespołu selektywne nadrabianie zaległości, asynchroniczne odpowiadanie i znajdowanie wcześniejszych decyzji bez niekończącego się przewijania.
Samodzielne hostowanie Zulipa na własnym serwerze VPS daje Twojemu zespołowi pełną kontrolę nad danymi komunikacyjnymi, historią wiadomości i integracjami. Zulip obsługuje ponad 100 integracji z narzędziami deweloperskimi i zwiększającymi produktywność oraz dostarcza natywne aplikacje mobilne i desktopowe dla wszystkich głównych platform.
Główne cechy Zulip
Wątkowanie tematów
Każda wiadomość należy do nazwanego tematu w kanale, co sprawia, że rozmowy są zorganizowane i łatwe do śledzenia, nawet w zespołach o dużej aktywności.
Potężne wyszukiwanie pełnotekstowe
Przeszukuj całą historię wiadomości, w tym pliki i linki, aby natychmiast odnaleźć każdą poprzednią rozmowę lub decyzję.
100+ integracji
Natywne integracje z GitHub, Jira, PagerDuty, Grafana, Sentry i innymi przenoszą kontekst bezpośrednio do Twoich kanałów zespołu.
Aplikacje natywne
Aplikacje mobilne na iOS i Androida, oraz aplikacje desktopowe na Windows, macOS i Linux, zapewniają Twojemu zespołowi łączność na każdym urządzeniu.
Przepływ pracy sterowany klawiaturą
Kompleksowe skróty klawiaturowe i interfejs wolny od rozpraszaczy pozwalają zaawansowanym użytkownikom nawigować i odpowiadać na wiadomości całkowicie bez użycia myszy.
Dlaczego warto uruchomić Zulip na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.