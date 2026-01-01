Zulip to potężna platforma czatu zespołowego o otwartym kodzie źródłowym, która organizuje każdą rozmowę w tematy w ramach kanałów, co czyni ją fundamentalnie różną od narzędzi z płaskimi kanałami. Zamiast niezróżnicowanego strumienia wiadomości, każda rozmowa należy do nazwanego tematu — umożliwiając członkom zespołu selektywne nadrabianie zaległości, asynchroniczne odpowiadanie i znajdowanie wcześniejszych decyzji bez niekończącego się przewijania.

Samodzielne hostowanie Zulipa na własnym serwerze VPS daje Twojemu zespołowi pełną kontrolę nad danymi komunikacyjnymi, historią wiadomości i integracjami. Zulip obsługuje ponad 100 integracji z narzędziami deweloperskimi i zwiększającymi produktywność oraz dostarcza natywne aplikacje mobilne i desktopowe dla wszystkich głównych platform.