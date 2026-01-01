Wdróż Multica jednym kliknięciem.
Platforma zarządzanych agentów open-source, która przekształca agentów AI do kodowania w członków zespołu, którym możesz przypisywać zadania.
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Co możesz zbudować z Multica
Multica to platforma zarządzanych agentów typu open-source, która pozwala traktować agentów AI do kodowania jak członków zespołu, zamiast jednorazowych sesji czatu. Przypisuj zadania konkretnym agentom, obserwuj ich postępy w czasie rzeczywistym i buduj bibliotekę umiejętności wielokrotnego użytku, która z czasem będzie się rozwijać w miarę współpracy Twojego zespołu. Obsługuje dowolny interfejs CLI agenta zainstalowany lokalnie — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini i inne — za pośrednictwem lekkiego demona, który łączy Twoje maszyny z powrotem z centralnym serwerem.
Samodzielne hostowanie Multica na Twoim VPS-ie utrzymuje każde zadanie, zmianę kodu i dane uwierzytelniające integracji w Twojej własnej infrastrukturze, bez opłat za użytkownika i bez telemetrii agentów stron trzecich. PostgreSQL z pgvector jest dostarczany wstępnie skonfigurowany, dzięki czemu platforma jest gotowa do produkcji od pierwszego uruchomienia.
Główne cechy Multica
Obsługa wielu agentów
Połącz Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini i inne interfejsy CLI agentów kodujących za pośrednictwem jednego pulpitu nawigacyjnego.
Lokalny demon wykonawczy
Lekki demon działa na Twoich własnych maszynach, dzięki czemu agenci wykonują operacje w rzeczywistym obszarze roboczym i z użyciem poświadczeń, które już posiadasz.
Przypisywanie i śledzenie zadań
Przydzielaj pracę konkretnym agentom i śledź postępy, wyniki i decyzje w czasie rzeczywistym bez przeszukiwania wątków czatu.
Biblioteka umiejętności wielokrotnego użytku
Uchwyć umiejętności agenta raz i zastosuj je ponownie w różnych obszarach roboczych i wśród członków zespołu, aby możliwości rosły z czasem.
Automatyzacja webhooków
Uruchamiaj przepływy pracy agenta z GitHub, Lark lub dowolnej usługi zewnętrznej za pomocą wbudowanych obsługi webhooków autopilota.
Samodzielnie hostowana własność danych
Wszystkie zadania, zmiany kodu i dane uwierzytelniające integracji pozostają na Twoim VPS bez telemetrii i bez opłat za stanowisko.
Dlaczego warto uruchomić Multica na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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