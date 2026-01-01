Multica to platforma zarządzanych agentów typu open-source, która pozwala traktować agentów AI do kodowania jak członków zespołu, zamiast jednorazowych sesji czatu. Przypisuj zadania konkretnym agentom, obserwuj ich postępy w czasie rzeczywistym i buduj bibliotekę umiejętności wielokrotnego użytku, która z czasem będzie się rozwijać w miarę współpracy Twojego zespołu. Obsługuje dowolny interfejs CLI agenta zainstalowany lokalnie — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini i inne — za pośrednictwem lekkiego demona, który łączy Twoje maszyny z powrotem z centralnym serwerem.

Samodzielne hostowanie Multica na Twoim VPS-ie utrzymuje każde zadanie, zmianę kodu i dane uwierzytelniające integracji w Twojej własnej infrastrukturze, bez opłat za użytkownika i bez telemetrii agentów stron trzecich. PostgreSQL z pgvector jest dostarczany wstępnie skonfigurowany, dzięki czemu platforma jest gotowa do produkcji od pierwszego uruchomienia.