Wdróż Open Notebook jednym kliknięciem.
Przestrzeń robocza wiedzy natywna dla AI, łącząca notowanie, zarządzanie dokumentami i kontekstowy czat AI w jednej samodzielnie hostowanej aplikacji.
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Co możesz zbudować z Open Notebook
Open Notebook to samodzielnie hostowana, natywna dla AI platforma do notatek, która utrzymuje Twoje pisanie, badania i pomoc AI w jednym środowisku. Zamiast przełączać się między dokumentami, interfejsami czatu i rozproszonymi systemami plików, Open Notebook tworzy jedną przestrzeń roboczą, w której notatki, przesłane pliki i kontekst AI pozostają połączone — ułatwiając przejście od wstępnych pomysłów do ustrukturyzowanej dokumentacji bez utraty wiedzy, którą budujesz z czasem.
To wdrożenie łączy Open Notebook z SurrealDB w celu trwałego przechowywania danych, zachowując wszystkie Twoje notatki i historię interakcji AI w Twojej własnej infrastrukturze. Samodzielne hostowanie oznacza, że Twoje dane nigdy nie przechodzą przez systemy SaaS stron trzecich, a Ty zachowujesz pełną kontrolę nad dostępem, kopiami zapasowymi i retencją.
Główne cechy Open Notebook
Zunifikowany obszar roboczy AI
Notatki i czat AI dzielą ten sam kontekst, dzięki czemu asystent korzysta z Twoich rzeczywistych dokumentów zamiast samej ogólnej wiedzy.
Zaplecze SurrealDB
Dedykowana instancja SurrealDB zapewnia szybkie, trwałe przechowywanie notatek, przesłanych plików i stanu bazy danych po ponownym uruchomieniu.
Pomoc świadoma kontekstu
Zadawaj pytania dotyczące Twoich własnych materiałów i uzyskaj odpowiedzi oparte na notatkach i dokumentach, które już napisałeś(-aś).
Prywatne z założenia
Wszystkie dane pozostają na Twoim VPS — bez synchronizacji SaaS, bez dostępu osób trzecich do Twoich notatek ani rozmów AI.
Elastyczne Zarządzanie Wiedzą
Nadaje się do osobistych dzienników badawczych, inżynieryjnych instrukcji operacyjnych, planowania produktów i długoterminowych baz wiedzy.
Dlaczego warto uruchomić Open Notebook na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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