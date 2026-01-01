Open Notebook to samodzielnie hostowana, natywna dla AI platforma do notatek, która utrzymuje Twoje pisanie, badania i pomoc AI w jednym środowisku. Zamiast przełączać się między dokumentami, interfejsami czatu i rozproszonymi systemami plików, Open Notebook tworzy jedną przestrzeń roboczą, w której notatki, przesłane pliki i kontekst AI pozostają połączone — ułatwiając przejście od wstępnych pomysłów do ustrukturyzowanej dokumentacji bez utraty wiedzy, którą budujesz z czasem.

To wdrożenie łączy Open Notebook z SurrealDB w celu trwałego przechowywania danych, zachowując wszystkie Twoje notatki i historię interakcji AI w Twojej własnej infrastrukturze. Samodzielne hostowanie oznacza, że Twoje dane nigdy nie przechodzą przez systemy SaaS stron trzecich, a Ty zachowujesz pełną kontrolę nad dostępem, kopiami zapasowymi i retencją.