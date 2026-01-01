Wdróż Photoview jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana galeria zdjęć, która odzwierciedla strukturę Twojego systemu plików i nigdy nie modyfikuje Twoich oryginalnych plików.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Photoview
Photoview to szybka, samodzielnie hostowana galeria zdjęć stworzona dla fotografów i rodzin, które chcą przechowywać swoje wspomnienia na kontrolowanej przez siebie infrastrukturze. Odczytuje dane bezpośrednio z Twojej istniejącej struktury katalogów — bez procesu importu, bez reorganizacji plików — i automatycznie generuje miniatury oraz podglądy na Twoim własnym serwerze.
W przeciwieństwie do chmurowych usług fotograficznych, Photoview przechowuje Twoje oryginały w nienaruszonym stanie i prywatnie. Pliki RAW, metadane EXIF, współrzędne GPS i rozpoznawanie twarzy — wszystko działa bez wysyłania ani jednego zdjęcia do usług stron trzecich. Każdy użytkownik otrzymuje własną ścieżkę do biblioteki, co sprawia, że jest to odpowiednie rozwiązanie dla gospodarstw domowych lub małych zespołów współdzielących jeden serwer.
Główne cechy Photoview
Albumy odzwierciedlające system plików
Twoja istniejąca struktura katalogów staje się Twoją strukturą albumów automatycznie — bez importowania, bez reorganizacji, bez blokady.
Obsługa plików RAW
Natywnie przegląda i wyświetla podgląd formatów RAW z aparatów za pośrednictwem Darktable, dzięki czemu fotografowie widzą swoją pełną bibliotekę bez konwersji.
Rozpoznawanie twarzy
Automatycznie wykrywa i grupuje zdjęcia tej samej osoby, ułatwiając znalezienie wszystkich zdjęć konkretnej osoby spośród tysięcy obrazów.
EXIF i metadane GPS
Wyświetla ustawienia aparatu, dane obiektywu i informacje o lokalizacji dla każdego zdjęcia, z opcjonalnym widokiem mapy obsługiwanym przez Mapbox.
Bezpieczne udostępnianie
Generuj publiczne linki do udostępniania dla pojedynczych zdjęć lub całych albumów, z opcjonalną ochroną hasłem dla kontrolowanego dostępu zewnętrznego.
Biblioteki wielu użytkowników
Każde konto użytkownika jest mapowane do własnej ścieżki katalogu na serwerze, utrzymując członków rodziny lub współpracowników w oddzielnych bibliotekach z jednej instancji.
Dlaczego warto uruchomić Photoview na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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