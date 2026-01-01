Photoview to szybka, samodzielnie hostowana galeria zdjęć stworzona dla fotografów i rodzin, które chcą przechowywać swoje wspomnienia na kontrolowanej przez siebie infrastrukturze. Odczytuje dane bezpośrednio z Twojej istniejącej struktury katalogów — bez procesu importu, bez reorganizacji plików — i automatycznie generuje miniatury oraz podglądy na Twoim własnym serwerze.

W przeciwieństwie do chmurowych usług fotograficznych, Photoview przechowuje Twoje oryginały w nienaruszonym stanie i prywatnie. Pliki RAW, metadane EXIF, współrzędne GPS i rozpoznawanie twarzy — wszystko działa bez wysyłania ani jednego zdjęcia do usług stron trzecich. Każdy użytkownik otrzymuje własną ścieżkę do biblioteki, co sprawia, że jest to odpowiednie rozwiązanie dla gospodarstw domowych lub małych zespołów współdzielących jeden serwer.