Songloft to lekki, osobisty serwer muzyczny napisany w Go, który skanuje Twoją lokalną bibliotekę, wyodrębnia okładki i metadane z plików MP3, FLAC, WAV, APE, OGG i M4A oraz strumieniuje wszystko za pośrednictwem wbudowanego interfejsu internetowego lub dowolnego klienta kompatybilnego z Subsonic. Piaskownica wtyczek QuickJS rozszerza serwer o niestandardowe źródła audio, dostawców metadanych i kontrolę urządzeń bez ponownej kompilacji pliku binarnego.

Samodzielne hostowanie Songloft utrzymuje Twoją kolekcję muzyki, historię słuchania i sesje uwierzytelnione JWT w całości na Twoim VPS — bez telemetrii, bez analiz stron trzecich i bez rotującego katalogu komercyjnego decydującego o tym, co pozostaje dostępne. Plik binarny bez CGO działa komfortowo na sprzęcie o niskim poborze mocy, jednocześnie obsługując transkodowanie w locie i sesje na wielu urządzeniach.