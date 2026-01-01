Wdróż Songloft jednym kliknięciem.
Osobisty serwer muzyczny hostowany samodzielnie, z API kompatybilnym z Subsonic, piaskownicą wtyczek JS i wbudowanym odtwarzaczem internetowym.
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Co możesz zbudować z Songloft
Songloft to lekki, osobisty serwer muzyczny napisany w Go, który skanuje Twoją lokalną bibliotekę, wyodrębnia okładki i metadane z plików MP3, FLAC, WAV, APE, OGG i M4A oraz strumieniuje wszystko za pośrednictwem wbudowanego interfejsu internetowego lub dowolnego klienta kompatybilnego z Subsonic. Piaskownica wtyczek QuickJS rozszerza serwer o niestandardowe źródła audio, dostawców metadanych i kontrolę urządzeń bez ponownej kompilacji pliku binarnego.
Samodzielne hostowanie Songloft utrzymuje Twoją kolekcję muzyki, historię słuchania i sesje uwierzytelnione JWT w całości na Twoim VPS — bez telemetrii, bez analiz stron trzecich i bez rotującego katalogu komercyjnego decydującego o tym, co pozostaje dostępne. Plik binarny bez CGO działa komfortowo na sprzęcie o niskim poborze mocy, jednocześnie obsługując transkodowanie w locie i sesje na wielu urządzeniach.
Główne cechy Songloft
Wsparcie dla Subsonic API
Podłącz dowolnego klienta mobilnego lub desktopowego kompatybilnego z Subsonic i przesyłaj strumieniowo swoją bibliotekę bez konieczności korzystania z jednej oficjalnej aplikacji.
Piaskownica wtyczki JS
Wtyczki oparte na QuickJS z modelem uprawnień i funkcją hot reload pozwalają dodawać niestandardowe źródła audio, dostawców metadanych i integracje urządzeń.
Skanowanie lokalnej biblioteki
Automatyczne skanowanie folderów wyodrębnia tagi i okładki z plików MP3, FLAC, WAV, APE, OGG i M4A, dzięki czemu Twoja biblioteka pozostaje aktualna, gdy dodajesz utwory.
Wbudowany odtwarzacz internetowy
Kompletny interfejs webowy jest dostarczany z pełnym obrazem, zapewniając Ci od razu odtwarzacz oparty na przeglądarce, bez konieczności wdrażania oddzielnego klienta.
Uwierzytelnianie JWT
Uwierzytelnianie JWT z dwoma tokenami, wykorzystujące oddzielne tokeny dostępu i odświeżania, obsługuje sesje na wielu urządzeniach oraz unieważnianie na urządzenie.
REST API z Swagger
Udokumentowane REST API z wbudowanym Swagger UI ułatwia integrację Songloft z niestandardowymi klientami, automatyzacjami i pulpitami nawigacyjnymi.
Dlaczego warto uruchomić Songloft na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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