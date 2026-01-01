Wdróż Wanderer w instalacji jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana baza danych szlaków i menedżer ścieżek GPX dla turystów pieszych, rowerzystów i poszukiwaczy przygód na świeżym powietrzu.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Wanderer
Wanderer to samodzielnie hostowana baza danych szlaków i narzędzie do śledzenia aktywności na świeżym powietrzu dla turystów pieszych, rowerzystów, wspinaczy i każdego, kto eksploruje pieszo lub na kołach. Przesyłaj ślady GPX, rejestruj szczyty i punkty trasy, przeglądaj profile wysokości i wyświetlaj wszystkie swoje szlaki na interaktywnej mapie — na Twoim własnym serwerze, bez subskrypcji i udostępniania danych stronom trzecim.
Prywatne przechowywanie Twoich szlaków na VPS oznacza, że Twoje trasy, lokalizacje i historia aktywności pozostają pod Twoją kontrolą. Wanderer integruje się z usługami OpenStreetMap w zakresie geokodowania i wyznaczania tras, a jego obsługa wielu użytkowników sprawia, że jest to praktyczny, współdzielony dziennik dla klubów szlaków, grup turystycznych lub rodzin wspólnie odkrywających tereny zewnętrzne.
Główne cechy Wanderer
Zarządzanie śladami GPX
Przesyłaj i organizuj pliki GPX z dowolnego urządzenia GPS lub aplikacji, aby zbudować osobistą bibliotekę tras i zarejestrowanych aktywności.
Interaktywne mapy szlaków
Przeglądaj wszystkie Twoje trasy na interaktywnej mapie opartej na OpenStreetMap z filtrami według dystansu, wysokości i typu aktywności.
Profile wysokościowe
Wyświetl szczegółowe wykresy wysokości dla każdego szlaku, aby zrozumieć wzniesienia, spadki i trudność terenu przed wyruszeniem.
Dzienniki szczytów i punktów trasy
Rejestruj szczyty, początki szlaków i punkty zainteresowania wzdłuż tras, aby stworzyć przeszukiwalny osobisty dziennik outdoorowy.
Wieloużytkownikowe udostępnianie szlaków
Udostępniaj kolekcje szlaków członkom rodziny lub członkom klubu, aby cała grupa mogła uzyskać dostęp i współtworzyć wspólną bibliotekę.
Dlaczego warto uruchomić Wanderer na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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