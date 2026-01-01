Wanderer to samodzielnie hostowana baza danych szlaków i narzędzie do śledzenia aktywności na świeżym powietrzu dla turystów pieszych, rowerzystów, wspinaczy i każdego, kto eksploruje pieszo lub na kołach. Przesyłaj ślady GPX, rejestruj szczyty i punkty trasy, przeglądaj profile wysokości i wyświetlaj wszystkie swoje szlaki na interaktywnej mapie — na Twoim własnym serwerze, bez subskrypcji i udostępniania danych stronom trzecim.

Prywatne przechowywanie Twoich szlaków na VPS oznacza, że Twoje trasy, lokalizacje i historia aktywności pozostają pod Twoją kontrolą. Wanderer integruje się z usługami OpenStreetMap w zakresie geokodowania i wyznaczania tras, a jego obsługa wielu użytkowników sprawia, że jest to praktyczny, współdzielony dziennik dla klubów szlaków, grup turystycznych lub rodzin wspólnie odkrywających tereny zewnętrzne.