Autobase to alternatywa open-source dla zarządzanych w chmurze usług baz danych, takich jak Amazon RDS i Google Cloud SQL, zapewniająca automatyczne udostępnianie klastrów PostgreSQL, konfigurację wysokiej dostępności i scentralizowane zarządzanie za pośrednictwem intuicyjnej konsoli internetowej. Z ponad 4 000 gwiazdek na GitHubie, pozwala na udostępnianie gotowych do produkcji klastrów PostgreSQL z automatycznym przełączaniem awaryjnym, zaplanowanymi kopiami zapasowymi i odzyskiwaniem do określonego punktu w czasie, bez konieczności ręcznego opanowywania złożonej konfiguracji wysokiej dostępności.

Samodzielne hostowanie Autobase eliminuje cykliczne koszty godzinowe usług baz danych w chmurze, jednocześnie utrzymując infrastrukturę bazy danych i wszystkie przechowywane dane pod Twoją pełną kontrolą. Zintegrowane DBDesk Studio zapewnia bezpośredni dostęp do SQL i eksplorację schematów, a interfejs API REST umożliwia pełne programowe zarządzanie — zapewniając wygodę zarządzanej bazy danych na Twojej własnej infrastrukturze.