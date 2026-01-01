Wdróż Autobase jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana platforma Database-as-a-Service typu open source do automatyzacji udostępniania i zarządzania klastrami PostgreSQL.
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Co możesz zbudować z Autobase
Autobase to alternatywa open-source dla zarządzanych w chmurze usług baz danych, takich jak Amazon RDS i Google Cloud SQL, zapewniająca automatyczne udostępnianie klastrów PostgreSQL, konfigurację wysokiej dostępności i scentralizowane zarządzanie za pośrednictwem intuicyjnej konsoli internetowej. Z ponad 4 000 gwiazdek na GitHubie, pozwala na udostępnianie gotowych do produkcji klastrów PostgreSQL z automatycznym przełączaniem awaryjnym, zaplanowanymi kopiami zapasowymi i odzyskiwaniem do określonego punktu w czasie, bez konieczności ręcznego opanowywania złożonej konfiguracji wysokiej dostępności.
Samodzielne hostowanie Autobase eliminuje cykliczne koszty godzinowe usług baz danych w chmurze, jednocześnie utrzymując infrastrukturę bazy danych i wszystkie przechowywane dane pod Twoją pełną kontrolą. Zintegrowane DBDesk Studio zapewnia bezpośredni dostęp do SQL i eksplorację schematów, a interfejs API REST umożliwia pełne programowe zarządzanie — zapewniając wygodę zarządzanej bazy danych na Twojej własnej infrastrukturze.
Główne cechy Autobase
Udostępnianie klastra jednym kliknięciem
Uruchom w pełni skonfigurowane, wysoce dostępne klastry PostgreSQL za pośrednictwem konsoli internetowej bez ręcznego pisania plików konfiguracyjnych HA lub podręczników Ansible.
Automatyczne przełączanie awaryjne
Wbudowane przełączanie awaryjne wykrywa awarie podstawowe i automatycznie promuje replikę, minimalizując przestoje dla obciążeń produkcyjnych bez ręcznej interwencji.
Zintegrowane studio SQL
DBDesk Studio jest dołączone do konsoli, zapewniając przeglądanie schematów, wykonywanie zapytań i eksplorację danych bez konieczności instalowania oddzielnego klienta bazy danych.
Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych
Zaplanuj automatyczne kopie zapasowe i przywracaj klastry do dowolnego punktu w czasie, chroniąc przed utratą danych spowodowaną przypadkowymi usunięciami lub błędami aplikacji.
Automatyzacja REST API
Każda akcja zarządzania jest dostępna za pośrednictwem REST API, umożliwiając integrację z potokami CI/CD, narzędziami infrastruktury jako kodu i niestandardowymi skryptami automatyzacji.
Dlaczego warto uruchomić Autobase na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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