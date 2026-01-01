Moodle to najpopularniejszy na świecie system zarządzania nauczaniem typu open source, cieszący się zaufaniem 489 milionów użytkowników na ponad 152 000 stronach w 236 krajach. Zapewnia wszystko, czego potrzebują nauczyciele i zespoły szkoleniowe: tworzenie kursów, quizy i oceny, recenzje rówieśnicze, fora dyskusyjne, zarządzanie ocenami i dostęp mobilny — wszystko na jednej samodzielnie hostowanej platformie. Dzięki zgodności z WCAG 2.1 AA w zakresie dostępności i ponad 2 000 wtyczek, Moodle dostosowuje się do każdego środowiska nauczania, od szkół podstawowych i średnich po działy szkoleń korporacyjnych.

Samodzielne hostowanie Moodle na Twoim VPS eliminuje opłaty licencyjne za użytkownika i daje Ci pełną własność treści kursów i danych uczniów. Możesz instalować niestandardowe wtyczki, stosować markowe motywy i integrować się z istniejącymi systemami uwierzytelniania bez ograniczeń narzucanych przez dostawców hostowanych systemów LMS.