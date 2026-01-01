Wdróż Moodle jednym kliknięciem.
Najpopularniejszy na świecie system zarządzania uczeniem się (LMS) typu open-source, wspierający 489 milionów użytkowników w zakresie kursów online, ocen i szkoleń.
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Co możesz zbudować z Moodle
Moodle to najpopularniejszy na świecie system zarządzania nauczaniem typu open source, cieszący się zaufaniem 489 milionów użytkowników na ponad 152 000 stronach w 236 krajach. Zapewnia wszystko, czego potrzebują nauczyciele i zespoły szkoleniowe: tworzenie kursów, quizy i oceny, recenzje rówieśnicze, fora dyskusyjne, zarządzanie ocenami i dostęp mobilny — wszystko na jednej samodzielnie hostowanej platformie. Dzięki zgodności z WCAG 2.1 AA w zakresie dostępności i ponad 2 000 wtyczek, Moodle dostosowuje się do każdego środowiska nauczania, od szkół podstawowych i średnich po działy szkoleń korporacyjnych.
Samodzielne hostowanie Moodle na Twoim VPS eliminuje opłaty licencyjne za użytkownika i daje Ci pełną własność treści kursów i danych uczniów. Możesz instalować niestandardowe wtyczki, stosować markowe motywy i integrować się z istniejącymi systemami uwierzytelniania bez ograniczeń narzucanych przez dostawców hostowanych systemów LMS.
Główne cechy Moodle
Kreator kursów
Organizacja kursu „drag-and-drop” z obsługą filmów, pakietów SCORM, quizów, zadań i interaktywnych aktywności w jednym ujednoliconym edytorze.
Narzędzia oceny
Quizy, oceny wzajemne, ocenianie oparte na rubrykach i automatyczne informacje zwrotne zapewniają instruktorom elastyczne sposoby do oceny i śledzenia postępów uczniów.
Funkcje współpracy
Fora dyskusyjne, czaty, wiki oraz wbudowana integracja wideokonferencji ułatwiają aktywne uczenie się i interakcję grupową na dowolną skalę.
Analityka i Raportowanie
Konfigurowalne raporty śledzą ukończenie kursu, wyniki quizów i wskaźniki zaangażowania, dzięki czemu instruktorzy mogą zidentyfikować uczniów mających trudności na wczesnym etapie.
Ekosystem wtyczek
Ponad 2 000 wtyczek rozszerza Moodle o gamifikację, integracje z zewnętrznymi usługami, niestandardowe typy aktywności oraz wyspecjalizowane formaty oceniania.
Dlaczego warto uruchomić Moodle na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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