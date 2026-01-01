Wdróż Node-RED jednym kliknięciem.
Narzędzie do programowania wizualnego low-code do łączenia urządzeń IoT, interfejsów API i usług online.
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Co możesz zbudować z Node-RED
Node-RED to wizualne narzędzie programistyczne oparte na przepływie, zbudowane na Node.js, które pozwala łączyć sprzęt, interfejsy API i usługi online za pomocą przeglądarkowego edytora „przeciągnij i upuść”. Pierwotnie opracowane przez IBM, a obecnie utrzymywane przez OpenJS Foundation, upraszcza tworzenie przepływów pracy automatyzacji bez pisania złożonego kodu — połącz węzły na płótnie i wdróż w kilka sekund.
Samodzielne hostowanie Node-RED na Twoim własnym VPS daje Ci pełną kontrolę nad Twoimi przepływami i wrażliwymi danymi, które przetwarzają, bez limitów użytkowania, bez ograniczania przepustowości i bez zależności od platformy chmurowej. Niezależnie od tego, czy automatyzujesz czujniki IoT, integrujesz usługi biznesowe, czy orkiestrujesz potoki API, Node-RED zapewnia elastyczne, rozszerzalne środowisko uruchomieniowe, które działa wszędzie tam, gdzie go potrzebujesz.
Główne cechy Node-RED
Edytor wizualnego przepływu
Edytor "drag-and-drop" oparty na przeglądarce pozwala Tobie tworzyć i wdrażać złożone integracje bez pisania kodu, czyniąc automatyzację dostępną dla każdego.
4 000+ Węzłów społeczności
Zainstaluj węzły dla MQTT, HTTP, baz danych, interfejsów API w chmurze i setek innych usług bezpośrednio z wbudowanego menedżera palet.
IoT i MQTT Natywny
Najwyższej klasy wsparcie dla protokołów MQTT, Modbus i innych protokołów IoT sprawia, że Node-RED jest standardową platformą dla inteligentnego domu i automatyki przemysłowej.
Węzły funkcji JavaScript
Pisz niestandardowy kod JavaScript w ramach przepływów, aby obsługiwać złożone transformacje danych i logikę biznesową bez opuszczania edytora wizualnego.
Udostępnianie przepływów i Biblioteka
Eksportuj przepływy jako JSON i importuj gotowe przepływy z biblioteki społeczności Node-RED, aby natychmiast rozpocząć pracę z popularnymi integracjami.
Dlaczego warto uruchomić Node-RED na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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