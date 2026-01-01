Node-RED to wizualne narzędzie programistyczne oparte na przepływie, zbudowane na Node.js, które pozwala łączyć sprzęt, interfejsy API i usługi online za pomocą przeglądarkowego edytora „przeciągnij i upuść”. Pierwotnie opracowane przez IBM, a obecnie utrzymywane przez OpenJS Foundation, upraszcza tworzenie przepływów pracy automatyzacji bez pisania złożonego kodu — połącz węzły na płótnie i wdróż w kilka sekund.

Samodzielne hostowanie Node-RED na Twoim własnym VPS daje Ci pełną kontrolę nad Twoimi przepływami i wrażliwymi danymi, które przetwarzają, bez limitów użytkowania, bez ograniczania przepustowości i bez zależności od platformy chmurowej. Niezależnie od tego, czy automatyzujesz czujniki IoT, integrujesz usługi biznesowe, czy orkiestrujesz potoki API, Node-RED zapewnia elastyczne, rozszerzalne środowisko uruchomieniowe, które działa wszędzie tam, gdzie go potrzebujesz.