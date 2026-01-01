SeaweedFS to rozproszony system plików o otwartym kodzie źródłowym, z ponad 24 000 gwiazdek na GitHubie, zoptymalizowany pod kątem efektywnego przechowywania i pobierania dużej liczby plików. Dzięki wbudowanemu interfejsowi API zgodnemu z S3, służy jako zamiennik typu „drop-in” dla Amazon S3 w środowiskach samodzielnie hostowanych — każde narzędzie lub SDK zbudowane dla S3 działa z SeaweedFS bez zmian w kodzie.

Samodzielne hostowanie pamięci obiektowej na Twoim VPS eliminuje koszty naliczane za każde żądanie i za GB u dostawców chmury, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad danymi. SeaweedFS obsługuje wszystko, od małych obrazów przesyłanych przez użytkowników po duże pliki wideo i archiwa kopii zapasowych, z replikacją i kodowaniem korekcyjnym dostępnym dla ochrony danych.