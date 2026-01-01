Wdróż SeaweedFS jednym kliknięciem.
Wysokowydajny rozproszony system plików z kompatybilnością z API S3 do przechowywania i udostępniania miliardów plików na dużą skalę.
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Co możesz zbudować z SeaweedFS
SeaweedFS to rozproszony system plików o otwartym kodzie źródłowym, z ponad 24 000 gwiazdek na GitHubie, zoptymalizowany pod kątem efektywnego przechowywania i pobierania dużej liczby plików. Dzięki wbudowanemu interfejsowi API zgodnemu z S3, służy jako zamiennik typu „drop-in” dla Amazon S3 w środowiskach samodzielnie hostowanych — każde narzędzie lub SDK zbudowane dla S3 działa z SeaweedFS bez zmian w kodzie.
Samodzielne hostowanie pamięci obiektowej na Twoim VPS eliminuje koszty naliczane za każde żądanie i za GB u dostawców chmury, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad danymi. SeaweedFS obsługuje wszystko, od małych obrazów przesyłanych przez użytkowników po duże pliki wideo i archiwa kopii zapasowych, z replikacją i kodowaniem korekcyjnym dostępnym dla ochrony danych.
Główne cechy SeaweedFS
Kompatybilność z S3 API
Każda aplikacja lub narzędzie stworzone dla Amazon S3 łączy się z SeaweedFS bez modyfikacji, umożliwiając natychmiastową integrację z istniejącymi przepływami pracy.
Wydajna obsługa małych plików
Zoptymalizowany silnik pamięci masowej efektywnie obsługuje miliardy małych plików — co jest częstą słabością tradycyjnych systemów plików i ogólnego przeznaczenia zapleczy pamięci masowej.
Replikacja danych
Automatyczna replikacja między serwerami woluminów zapewnia redundancję, dzięki czemu dane pozostają dostępne, nawet jeśli poszczególne węzły pamięci masowej ulegną awarii.
Kodowanie wymazywania
Zmniejsza narzut pamięci masowej w porównaniu do pełnej replikacji, przy jednoczesnym zachowaniu integralności danych dla warstw pamięci masowej typu warm i cold.
Obsługa montowania FUSE
Zamontuj SeaweedFS jako natywny system plików na hostach Linux, umożliwiając aplikacjom, które oczekują standardowego dostępu do plików POSIX, bezpośredni odczyt i zapis.
Dlaczego warto uruchomić SeaweedFS na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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