Do 69% zniżki na SeaweedFS

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Wysokowydajny rozproszony system plików z kompatybilnością z API S3 do przechowywania i udostępniania miliardów plików na dużą skalę.

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23,99/mies.
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z SeaweedFS

SeaweedFS to rozproszony system plików o otwartym kodzie źródłowym, z ponad 24 000 gwiazdek na GitHubie, zoptymalizowany pod kątem efektywnego przechowywania i pobierania dużej liczby plików. Dzięki wbudowanemu interfejsowi API zgodnemu z S3, służy jako zamiennik typu „drop-in” dla Amazon S3 w środowiskach samodzielnie hostowanych — każde narzędzie lub SDK zbudowane dla S3 działa z SeaweedFS bez zmian w kodzie.

Samodzielne hostowanie pamięci obiektowej na Twoim VPS eliminuje koszty naliczane za każde żądanie i za GB u dostawców chmury, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad danymi. SeaweedFS obsługuje wszystko, od małych obrazów przesyłanych przez użytkowników po duże pliki wideo i archiwa kopii zapasowych, z replikacją i kodowaniem korekcyjnym dostępnym dla ochrony danych.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy SeaweedFS

Kompatybilność z S3 API

Każda aplikacja lub narzędzie stworzone dla Amazon S3 łączy się z SeaweedFS bez modyfikacji, umożliwiając natychmiastową integrację z istniejącymi przepływami pracy.

Wydajna obsługa małych plików

Zoptymalizowany silnik pamięci masowej efektywnie obsługuje miliardy małych plików — co jest częstą słabością tradycyjnych systemów plików i ogólnego przeznaczenia zapleczy pamięci masowej.

Replikacja danych

Automatyczna replikacja między serwerami woluminów zapewnia redundancję, dzięki czemu dane pozostają dostępne, nawet jeśli poszczególne węzły pamięci masowej ulegną awarii.

Kodowanie wymazywania

Zmniejsza narzut pamięci masowej w porównaniu do pełnej replikacji, przy jednoczesnym zachowaniu integralności danych dla warstw pamięci masowej typu warm i cold.

Obsługa montowania FUSE

Zamontuj SeaweedFS jako natywny system plików na hostach Linux, umożliwiając aplikacjom, które oczekują standardowego dostępu do plików POSIX, bezpośredni odczyt i zapis.

Dlaczego warto uruchomić SeaweedFS na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

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