Wdróż Watcharr jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana lista oglądanych filmów, seriali, anime i gier z nowoczesnym interfejsem użytkownika i wbudowanymi kontami użytkowników.
Wybierz plan VPS dla Watcharr
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Watcharr
Watcharr to tracker oglądanych treści typu open-source, który konsoliduje filmy, seriale, anime i gry wideo w jedną, samodzielnie hostowaną bibliotekę. Zbudowany w oparciu o Go i SvelteKit, pobiera metadane z TMDB, IGDB, AniList i Jikan, dzięki czemu każdy wpis zawiera plakaty, obsadę i szczegóły odcinków bez konieczności ręcznego wprowadzania.
Samodzielne hostowanie na własnym VPS-ie chroni Twoją historię oglądania, oceny i aktywność znajomych przed usługami stron trzecich, takimi jak Trakt czy MyAnimeList. Wbudowane uwierzytelnianie użytkowników, synchronizacja z Jellyfin i Plex oraz lekka baza danych SQLite sprawiają, że jest on odpowiedni zarówno dla indywidualnych użytkowników, gospodarstw domowych, jak i małych społeczności.
Główne cechy Watcharr
Ujednolicone śledzenie
Śledź filmy, seriale, anime i gry obok siebie w jednej bibliotece, zamiast żonglować osobnymi aplikacjami dla każdego medium.
Status i oceny
Oznacz wpisy jako zaplanowane, oglądane, ukończone, wstrzymane lub porzucone i dołącz osobiste 10-punktowe oceny i przemyślenia do każdego tytułu.
Bogate źródła metadanych
Pobiera plakaty, obsadę, listy odcinków i daty premier z TMDB, IGDB, AniList i Jikan, dzięki czemu Twoja biblioteka pozostaje dokładna bez ręcznych edycji.
Wbudowane uwierzytelnianie
Natywne konta użytkowników z opcjonalnym logowaniem przez Jellyfin, Plex i OIDC pozwalają gospodarstwom domowym i małym społecznościom bezpiecznie współdzielić instancję.
Kanał aktywności i znajomi
Obserwuj innych użytkowników na Twojej instancji, przeglądaj ich publiczne listy i oglądaj na żywo zmiany statusów oraz nowe oceny.
Lekki plik binarny Go
Pojedynczy kontener z wbudowanym SQLite zużywa minimalne zasoby procesora i pamięci, dzięki czemu działa komfortowo na najmniejszych planach VPS.
Dlaczego warto uruchomić Watcharr na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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