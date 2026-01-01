Watcharr to tracker oglądanych treści typu open-source, który konsoliduje filmy, seriale, anime i gry wideo w jedną, samodzielnie hostowaną bibliotekę. Zbudowany w oparciu o Go i SvelteKit, pobiera metadane z TMDB, IGDB, AniList i Jikan, dzięki czemu każdy wpis zawiera plakaty, obsadę i szczegóły odcinków bez konieczności ręcznego wprowadzania.

Samodzielne hostowanie na własnym VPS-ie chroni Twoją historię oglądania, oceny i aktywność znajomych przed usługami stron trzecich, takimi jak Trakt czy MyAnimeList. Wbudowane uwierzytelnianie użytkowników, synchronizacja z Jellyfin i Plex oraz lekka baza danych SQLite sprawiają, że jest on odpowiedni zarówno dla indywidualnych użytkowników, gospodarstw domowych, jak i małych społeczności.