Perplexica to open-source'owy silnik odpowiedzi zasilany AI, który działa w całości na Twoim własnym sprzęcie. Przeszukuje sieć i syntetyzuje dokładne odpowiedzi z cytowanymi źródłami, obsługując zarówno lokalne LLM-y za pośrednictwem Ollamy, jak i dostawców chmurowych, takich jak OpenAI, Claude i Groq — dzięki czemu Ty wybierasz model, który odpowiada Twoim wymaganiom dotyczącym prywatności i wydajności.

Samodzielne hostowanie Perplexiki sprawia, że każde zapytanie wyszukiwania pozostaje prywatne na Twoim serwerze. W przeciwieństwie do opartych na chmurze produktów wyszukiwania AI, nie ma śledzenia użytkowania, logowania zapytań przez osoby trzecie ani opłat abonamentowych — tylko szybkie, cytowane odpowiedzi pod Twoją pełną kontrolą.