Wdróż Perplexica jednym kliknięciem.
Wyszukiwarka AI skoncentrowana na prywatności, która łączy wiedzę z internetu z lokalnymi LLM i dostarcza cytowane odpowiedzi bez śledzenia Twoich zapytań.
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Co możesz zbudować z Perplexica
Perplexica to open-source'owy silnik odpowiedzi zasilany AI, który działa w całości na Twoim własnym sprzęcie. Przeszukuje sieć i syntetyzuje dokładne odpowiedzi z cytowanymi źródłami, obsługując zarówno lokalne LLM-y za pośrednictwem Ollamy, jak i dostawców chmurowych, takich jak OpenAI, Claude i Groq — dzięki czemu Ty wybierasz model, który odpowiada Twoim wymaganiom dotyczącym prywatności i wydajności.
Samodzielne hostowanie Perplexiki sprawia, że każde zapytanie wyszukiwania pozostaje prywatne na Twoim serwerze. W przeciwieństwie do opartych na chmurze produktów wyszukiwania AI, nie ma śledzenia użytkowania, logowania zapytań przez osoby trzecie ani opłat abonamentowych — tylko szybkie, cytowane odpowiedzi pod Twoją pełną kontrolą.
Główne cechy Perplexica
Cytowane odpowiedzi AI
Każda odpowiedź zawiera linki do źródeł, dzięki czemu możesz zweryfikować informacje i zagłębić się w temat bez ślepego zaufania treściom generowanym przez AI.
Lokalne wsparcie LLM
Połącz Ollama, aby uruchamiać modele open source całkowicie na Twoim sprzęcie, bez wysyłania danych do zewnętrznych usług.
Elastyczność wielodostawcowa
Przełączaj się między OpenAI, Claude, Groq i innymi dostawcami usług w chmurze z jednego interfejsu, aby zrównoważyć koszt i możliwości.
Kompletna prywatność wyszukiwania
Wszystkie zapytania pozostają na Twoim VPS — żadna historia wyszukiwania nie jest udostępniana sieciom reklamowym ani platformom analitycznym śledzącym Twoje zachowanie.
Dlaczego warto uruchomić Perplexica na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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